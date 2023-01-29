В Госдуме предостерегли НАТО от прямой конфронтации с Россией
Депутат ГД Морозов: заявления о конфронтации НАТО с Россией тащат мир в ядерный коллапс
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Высказывания о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией тащат мир в ядерный коллапс, РФ никогда не стремилась к конфликту с альянсом, а подобная риторика не изменит цели спецоперации, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.
Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отмечал, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией.
"В НАТО должны понимать: подобные заявления тащат мир в ядерный коллапс. Нас они не заставят отказаться от наших целей на Украине. И должны принимать: ядерный конфликт не предполагает избирательности", - подчеркнул Морозов.
При этом парламентарий назвал заявление Баэура "чудовищным", отметив, что Россия никогда не стремилась к военному конфликту с НАТО и делала все для снижения военного напряжения.
"Ответом нашим должно стать наращивание военного давления на Украине. Всякий шаг вперёд отодвигает войну с НАТО. Назад - приближает!" - резюмировал он.