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В Госдуме предостерегли НАТО от прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 29.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/nato-1848188515.html
В Госдуме предостерегли НАТО от прямой конфронтации с Россией
В Госдуме предостерегли НАТО от прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 29.01.2023
В Госдуме предостерегли НАТО от прямой конфронтации с Россией
Высказывания о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией тащат мир в ядерный коллапс, РФ никогда не стремилась к конфликту с альянсом, а подобная риторика РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T10:43
2023-01-29T10:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
олег морозов
роб бауэр
нато
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Высказывания о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией тащат мир в ядерный коллапс, РФ никогда не стремилась к конфликту с альянсом, а подобная риторика не изменит цели спецоперации, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отмечал, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. При этом парламентарий назвал заявление Баэура "чудовищным", отметив, что Россия никогда не стремилась к военному конфликту с НАТО и делала все для снижения военного напряжения. "Ответом нашим должно стать наращивание военного давления на Украине. Всякий шаг вперёд отодвигает войну с НАТО. Назад - приближает!" - резюмировал он.
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россия, украина, олег морозов, роб бауэр, нато, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Олег Морозов, Роб Бауэр, НАТО, Госдума РФ
10:43 29.01.2023
 
В Госдуме предостерегли НАТО от прямой конфронтации с Россией

Депутат ГД Морозов: заявления о конфронтации НАТО с Россией тащат мир в ядерный коллапс

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Высказывания о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией тащат мир в ядерный коллапс, РФ никогда не стремилась к конфликту с альянсом, а подобная риторика не изменит цели спецоперации, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.
Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отмечал, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией.
"В НАТО должны понимать: подобные заявления тащат мир в ядерный коллапс. Нас они не заставят отказаться от наших целей на Украине. И должны принимать: ядерный конфликт не предполагает избирательности", - подчеркнул Морозов.
При этом парламентарий назвал заявление Баэура "чудовищным", отметив, что Россия никогда не стремилась к военному конфликту с НАТО и делала все для снижения военного напряжения.
"Ответом нашим должно стать наращивание военного давления на Украине. Всякий шаг вперёд отодвигает войну с НАТО. Назад - приближает!" - резюмировал он.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаОлег МорозовРоб БауэрНАТОГосдума РФ
 
 
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