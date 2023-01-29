https://ria.ru/20230129/nato-1848188515.html

В Госдуме предостерегли НАТО от прямой конфронтации с Россией

В Госдуме предостерегли НАТО от прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 29.01.2023

В Госдуме предостерегли НАТО от прямой конфронтации с Россией

Высказывания о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией тащат мир в ядерный коллапс, РФ никогда не стремилась к конфликту с альянсом, а подобная риторика РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T10:43

2023-01-29T10:43

2023-01-29T10:43

специальная военная операция на украине

россия

украина

олег морозов

роб бауэр

нато

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Высказывания о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией тащат мир в ядерный коллапс, РФ никогда не стремилась к конфликту с альянсом, а подобная риторика не изменит цели спецоперации, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отмечал, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. При этом парламентарий назвал заявление Баэура "чудовищным", отметив, что Россия никогда не стремилась к военному конфликту с НАТО и делала все для снижения военного напряжения. "Ответом нашим должно стать наращивание военного давления на Украине. Всякий шаг вперёд отодвигает войну с НАТО. Назад - приближает!" - резюмировал он.

https://ria.ru/20230129/pushkov-1848153475.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, олег морозов, роб бауэр, нато, госдума рф