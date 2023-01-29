https://ria.ru/20230129/napadeniya-1848226069.html

МИД Ирака призвал не использовать территорию страны для нападений

МИД Ирака призвал не использовать территорию страны для нападений - РИА Новости, 29.01.2023

МИД Ирака призвал не использовать территорию страны для нападений

Территория Ирака не должна быть использована для нападений на страны региона, напряженность между Вашингтоном и Тегераном влияет на страну, заявил иракский... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T15:25

2023-01-29T15:25

2023-01-29T15:25

в мире

ирак

сша

иран

фуад хусейн

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КАИР, 29 янв - РИА Новости. Территория Ирака не должна быть использована для нападений на страны региона, напряженность между Вашингтоном и Тегераном влияет на страну, заявил иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн в интервью телеканалу Al-Arabiya. "Территории Ирака не должны быть отправной точкой для каких-либо нападений на страны региона", - сказал министр. Хусейн подчеркнул, что нынешняя напряженность между США и Ираном сказывается на Ираке, и отметил необходимость ее снижения. Как отмечали ранее иранские СМИ, военный объект министерства обороны Ирана в городе Исфахан в результате атаки мини-дронов получил незначительные повреждения, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al-Arabiya заявил со ссылкой на источники, что в атаке беспилотников участвовала авиация США.

https://ria.ru/20230115/voyska-1845019611.html

https://ria.ru/20230129/ataka-1848222554.html

ирак

сша

иран

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в мире, ирак, сша, иран, фуад хусейн