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МИД Ирака призвал не использовать территорию страны для нападений - РИА Новости, 29.01.2023
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МИД Ирака призвал не использовать территорию страны для нападений
МИД Ирака призвал не использовать территорию страны для нападений - РИА Новости, 29.01.2023
МИД Ирака призвал не использовать территорию страны для нападений
Территория Ирака не должна быть использована для нападений на страны региона, напряженность между Вашингтоном и Тегераном влияет на страну, заявил иракский... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T15:25
2023-01-29T15:25
в мире
ирак
сша
иран
фуад хусейн
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КАИР, 29 янв - РИА Новости. Территория Ирака не должна быть использована для нападений на страны региона, напряженность между Вашингтоном и Тегераном влияет на страну, заявил иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн в интервью телеканалу Al-Arabiya. "Территории Ирака не должны быть отправной точкой для каких-либо нападений на страны региона", - сказал министр. Хусейн подчеркнул, что нынешняя напряженность между США и Ираном сказывается на Ираке, и отметил необходимость ее снижения. Как отмечали ранее иранские СМИ, военный объект министерства обороны Ирана в городе Исфахан в результате атаки мини-дронов получил незначительные повреждения, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al-Arabiya заявил со ссылкой на источники, что в атаке беспилотников участвовала авиация США.
https://ria.ru/20230115/voyska-1845019611.html
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в мире, ирак, сша, иран, фуад хусейн
В мире, Ирак, США, Иран, Фуад Хусейн
15:25 29.01.2023
 
МИД Ирака призвал не использовать территорию страны для нападений

Глава МИД Ирака Хусейн: не следует использовать территорию страны для нападений в регионе

© AP Photo / Susan WalshМинистр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн . Архивное фото
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КАИР, 29 янв - РИА Новости. Территория Ирака не должна быть использована для нападений на страны региона, напряженность между Вашингтоном и Тегераном влияет на страну, заявил иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн в интервью телеканалу Al-Arabiya.
"Территории Ирака не должны быть отправной точкой для каких-либо нападений на страны региона", - сказал министр.
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 16:35
Премьер Ирака не выдвинул сроков вывода американских войск из страны
Хусейн подчеркнул, что нынешняя напряженность между США и Ираном сказывается на Ираке, и отметил необходимость ее снижения.
Как отмечали ранее иранские СМИ, военный объект министерства обороны Ирана в городе Исфахан в результате атаки мини-дронов получил незначительные повреждения, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al-Arabiya заявил со ссылкой на источники, что в атаке беспилотников участвовала авиация США.
Пожар на заводе по переработке моторного масла в Иране
Вчера, 14:57
Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране, пишут СМИ
 
В миреИракСШАИранФуад Хусейн
 
 
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