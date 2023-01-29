https://ria.ru/20230129/most-1848252045.html

Балицкий сообщил о четырех погибших из-за обстрела моста под Мелитополем

Балицкий сообщил о четырех погибших из-за обстрела моста под Мелитополем - РИА Новости, 29.01.2023

Балицкий сообщил о четырех погибших из-за обстрела моста под Мелитополем

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела моста 4 человека из бригады... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T18:50

2023-01-29T18:50

2023-01-29T19:26

в мире

мелитополь

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела моста 4 человека из бригады железнодорожников погибли, 5 получили ранения.Украинские войска днем в воскресенье нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское Мелитопольского района, сообщили власти."В это время на объекте велись ремонтные работы. По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека из бригады железнодорожников погибли, пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших, отметив, что власти окажут помощь родственникам погибших и пострадавшим. Власти Киева целенаправленно били по гражданскому объекту – мосту под Мелитополем, совершив очередное преступление против мирных граждан, отметил врио губернатора.Член главного совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о возросшем числе погибших в результате обстрела моста."Убиты пять человек, четыре человека ранены, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии", - написал Рогов.

https://ria.ru/20220822/most-1811403641.html

https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1847541082.html

мелитополь

запорожская область

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в мире, мелитополь, запорожская область, киев, евгений балицкий