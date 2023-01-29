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После обстрела моста под Мелитополем погибли пять человек - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/most-1848249502.html
После обстрела моста под Мелитополем погибли пять человек
После обстрела моста под Мелитополем погибли пять человек - РИА Новости, 29.01.2023
После обстрела моста под Мелитополем погибли пять человек
Число погибших после ракетного обстрела моста в Мелитопольском районе со стороны украинских войск возросло до пяти, уточнил член главного совета при... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T18:20
2023-01-29T21:10
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
владимир рогов
происшествия
вооруженные силы украины
запорожская аэс
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Число погибших после ракетного обстрела моста в Мелитопольском районе со стороны украинских войск возросло до пяти, уточнил член главного совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале."Убиты пять человек. Четыре человека ранены, двое из которых находятся в тяжелом состоянии", — написал он.Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в момент атаки на мосту находились люди."В это время на объекте велись ремонтные работы. По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека из бригады железнодорожников погибли, пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь", — ранее написал он.Балицкий подчеркнул, что киевский режим целенаправленно нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры, совершив очередное преступление против мирных жителей.Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших, отметив, что власти окажут им необходимую помощь. В воскресенье днем украинские боевики нанесли удар из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское Мелитопольского района. По предварительным данным, ВСУ выпустили три ракеты, одну из которых удалось сбить.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинской армии. Как заявляли в региональной администрации, основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.РСЗО HIMARS разработали американские компании BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет до 80 километров.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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мелитополь, запорожская область, владимир рогов, происшествия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, владимир путин, россия, бердянск, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Владимир Путин, Россия, Бердянск, Евгений Балицкий
18:20 29.01.2023 (обновлено: 21:10 29.01.2023)
 
После обстрела моста под Мелитополем погибли пять человек

Рогов сообщил о гибели пяти человек из-за удара ВСУ из HIMARS по мосту под Мелитополем

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Число погибших после ракетного обстрела моста в Мелитопольском районе со стороны украинских войск возросло до пяти, уточнил член главного совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Убиты пять человек. Четыре человека ранены, двое из которых находятся в тяжелом состоянии", — написал он.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в момент атаки на мосту находились люди.
"В это время на объекте велись ремонтные работы. По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека из бригады железнодорожников погибли, пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь", — ранее написал он.
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Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших, отметив, что власти окажут им необходимую помощь.
В воскресенье днем украинские боевики нанесли удар из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское Мелитопольского района. По предварительным данным, ВСУ выпустили три ракеты, одну из которых удалось сбить.
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Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинской армии. Как заявляли в региональной администрации, основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.
РСЗО HIMARS разработали американские компании BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет до 80 километров.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествияВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСВладимир ПутинРоссияБердянскЕвгений Балицкий
 
 
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