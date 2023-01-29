https://ria.ru/20230129/most-1848203377.html

Крымский мост 31 января закроют для автотранспорта

Крымский мост 31 января закроют для автотранспорта - РИА Новости, 29.01.2023

Крымский мост 31 января закроют для автотранспорта

Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 31 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T12:40

2023-01-29T12:40

2023-01-29T12:40

общество

чп на крымском мосту

республика крым

крымский мост

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 31 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ."Тридцатого января в 23.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00.00 до 12.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Минтранс просит водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

https://realty.ria.ru/20230126/most-1847572819.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чп на крымском мосту, республика крым, крымский мост, министерство транспорта рф (минтранс россии)