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Крымский мост 31 января закроют для автотранспорта - РИА Новости, 29.01.2023
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Крымский мост 31 января закроют для автотранспорта
Крымский мост 31 января закроют для автотранспорта - РИА Новости, 29.01.2023
Крымский мост 31 января закроют для автотранспорта
Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 31 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:40
2023-01-29T12:40
общество
чп на крымском мосту
республика крым
крымский мост
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 31 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ."Тридцатого января в 23.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00.00 до 12.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Минтранс просит водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.
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общество, чп на крымском мосту, республика крым, крымский мост, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Общество, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Крымский мост, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
12:40 29.01.2023
 
Крымский мост 31 января закроют для автотранспорта

Крымский мост закроют для автотранспорта 31 января с 00:00 до 12:00 из-за ремонтных работ

© Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанкРемонт автодорожной части Крымского моста
Ремонт автодорожной части Крымского моста
© Пресс-служба Росавтодор
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Ремонт автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 31 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ.
"Тридцатого января в 23.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00.00 до 12.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Минтранс просит водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.
Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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Восстановительные работы на Крымском мосту завершат в начале февраля
 
ОбществоЧП на Крымском мостуРеспублика КрымКрымский мостМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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