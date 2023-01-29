https://ria.ru/20230129/most-1848203377.html
Крымский мост 31 января закроют для автотранспорта
Крымский мост 31 января закроют для автотранспорта - РИА Новости, 29.01.2023
Крымский мост 31 января закроют для автотранспорта
Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 31 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:40
2023-01-29T12:40
2023-01-29T12:40
общество
чп на крымском мосту
республика крым
крымский мост
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 31 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ."Тридцатого января в 23.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00.00 до 12.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Минтранс просит водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.
https://realty.ria.ru/20230126/most-1847572819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общество, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Крымский мост, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Крымский мост 31 января закроют для автотранспорта
Крымский мост закроют для автотранспорта 31 января с 00:00 до 12:00 из-за ремонтных работ