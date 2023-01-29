https://ria.ru/20230129/moskalkova-1848217102.html

Москалькова обратилась в ООН после обстрела Украиной больницы в ЛНР

Москалькова обратилась в ООН после обстрела Украиной больницы в ЛНР - РИА Новости, 29.01.2023

Москалькова обратилась в ООН после обстрела Украиной больницы в ЛНР

Обстрел больницы в Новоайдаре в ЛНР вооруженными силами Украины - нарушение Женевской конвенции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:18

2023-01-29T14:18

2023-01-29T14:18

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

луганская народная республика

в мире

россия

новоайдар

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Обстрел больницы в Новоайдаре в ЛНР вооруженными силами Украины - нарушение Женевской конвенции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что в связи с произошедшим она обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушение прав человека. Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. "Действия ВСУ грубо нарушили ст. 18 Женевской конвенции 1949 года… Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный Комитет Красного Креста (МККК) с требованием не допускать нарушение прав человека, призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Она напомнила, что в Женевской конвенции прописано, что "гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом нападения". "Уверена, что новый Нюрнберг даст суровую оценку и этому преступлению против человечности", - добавила российский омбудсмен.

https://ria.ru/20230128/pasechnik-1848146969.html

https://ria.ru/20230125/pytki-1847324902.html

луганская народная республика

россия

новоайдар

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здоровье - общество, луганская народная республика, в мире, россия, новоайдар, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, оон, международный комитет красного креста (мккк)