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Москалькова обратилась в ООН после обстрела Украиной больницы в ЛНР - РИА Новости, 29.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/moskalkova-1848217102.html
Москалькова обратилась в ООН после обстрела Украиной больницы в ЛНР
Москалькова обратилась в ООН после обстрела Украиной больницы в ЛНР - РИА Новости, 29.01.2023
Москалькова обратилась в ООН после обстрела Украиной больницы в ЛНР
Обстрел больницы в Новоайдаре в ЛНР вооруженными силами Украины - нарушение Женевской конвенции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:18
2023-01-29T14:18
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
луганская народная республика
в мире
россия
новоайдар
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Обстрел больницы в Новоайдаре в ЛНР вооруженными силами Украины - нарушение Женевской конвенции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что в связи с произошедшим она обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушение прав человека. Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. "Действия ВСУ грубо нарушили ст. 18 Женевской конвенции 1949 года… Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный Комитет Красного Креста (МККК) с требованием не допускать нарушение прав человека, призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Она напомнила, что в Женевской конвенции прописано, что "гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом нападения". "Уверена, что новый Нюрнберг даст суровую оценку и этому преступлению против человечности", - добавила российский омбудсмен.
https://ria.ru/20230128/pasechnik-1848146969.html
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здоровье - общество, луганская народная республика, в мире, россия, новоайдар, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, оон, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Луганская Народная Республика, В мире, Россия, Новоайдар, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
14:18 29.01.2023
 
Москалькова обратилась в ООН после обстрела Украиной больницы в ЛНР

Москалькова обратилась в ООН после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре в ЛНР

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Обстрел больницы в Новоайдаре в ЛНР вооруженными силами Украины - нарушение Женевской конвенции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что в связи с произошедшим она обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушение прав человека.
Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением.
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"Действия ВСУ грубо нарушили ст. 18 Женевской конвенции 1949 года… Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный Комитет Красного Креста (МККК) с требованием не допускать нарушение прав человека, призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что в Женевской конвенции прописано, что "гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом нападения".
"Уверена, что новый Нюрнберг даст суровую оценку и этому преступлению против человечности", - добавила российский омбудсмен.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоЛуганская Народная РеспубликаВ миреРоссияНовоайдарТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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