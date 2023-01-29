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Экспансия на Запад: что такое русский стиль и какое у него будущее - РИА Новости, 29.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230129/moda-1847990094.html
Экспансия на Запад: что такое русский стиль и какое у него будущее
Экспансия на Запад: что такое русский стиль и какое у него будущее - РИА Новости, 29.01.2023
Экспансия на Запад: что такое русский стиль и какое у него будущее
Изображения святых и кириллица на куртках, узоры гжели, кружева и яркие чистые цвета с акцентом на красный — русский стиль в одежде узнаваем и прекрасно... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T08:00
2023-01-29T08:06
культура
россия
сергей дягилев
коко шанель (габриэль шанель)
мода
стиль жизни
карл лагерфельд
одежда
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Изображения святых и кириллица на куртках, узоры гжели, кружева и яркие чистые цвета с акцентом на красный — русский стиль в одежде узнаваем и прекрасно прижился в современной моде. О том, как славянская культура повлияла на мировую и что ждет в будущем народные промыслы, — в материале РИА Новости.Цветы, меха и вышивкаКаждая эпоха несла новые веяния, новые символы. Россия в мире ассоциировалась то с иконами и узорчатыми буквами, то с серпами, молотами и колосьями. Поэтому "русскими" можно назвать совершенно разные вещи.По словам основательницы Atelier Architecture Ольги Никитиной, страна очень много заимствовала из других культур — и западных, и восточных. Стилист Татьяна Петренко обращает внимание: есть определенные сочетания цветов, которые ассоциируются с Россией. Например, красно-золотой. Бело-синий и красно-черно-золотой отсылают к исконно русским ремеслам — гжели и хохломе.Народные элементы русской культуры можно перепутать с символами других славянских стран — ведь в Белоруссии, скажем, тоже популярна вышивка. Но есть отличия.Наш жемчуг на ЗападеВ XX веке русский стиль становится популярен в Европе — благодаря эмигрантам.В 1930-е, продолжает эксперт, Шанель приехала в Россию, посетила Государственный исторический музей и нашла там вдохновение. Великий Ив Сен-Лоран посвятил русскому стилю целую коллекцию.Французов вдохновляли кокошники, украшенные мехом головные уборы, расшитые пиджаки, длинные объемные юбки. Позже к России неоднократно обращался Карл Лагерфельд.Огромную роль в популяризации русского стиля сыграл Сергей Дягилев, знаменитый балетный импресарио. Его "Русские сезоны" привлекали всю европейскую знать и имели бешеный успех.Сегодня образцы русского стиля можно увидеть в коллекциях дизайнера Ульяны Сергиенко. Она обращается к кружеву и вышивке ручной работы."Тварь Божья" в свитшотеСовременные дизайнеры смешивают узнаваемые образы культуры с новейшими тенденциями уличной моды. Яркий пример — бренд SSTR, эпатажный и скандальный. Коллекция "Свять" — с обработанными цифровыми фильтрами изображениями икон, "День опричника" — украшенная древнеславянскими шрифтами, веревками и цепями. Эти вещи могут вызывать разные эмоции, но культурный код понятен.House of Blue Bear, напротив, обращается не к седой древности, а к началу XX века, к геометрическим узорам русского авангарда, супрематизму в духе учеников Малевича. Бренд broshka.matreshka превращает русскую игрушку в аксессуары, которые покупают американки и европейки. Украшения сделаны из кристаллов Сваровски, чешского и японского бисера, экозамши."У меня трое детей, и матрешку в какой-то степени я ассоциирую с собой, — говорит создательница изделий Оксана Бажанова. — Носить броши могут женщины всех возрастов. Уместно они смотрятся и на пуловере, и на жакете, и на джинсовой куртке, и на классической рубашке, и на платье, и на пальто. Если украсить ею сумку — будет выглядеть дорого и стильно".Марка Radical Chic делает платки, в которых сочетаются традиционные жостовские цвета и леопардовый принт.Татьяна Петренко добавляет, что сейчас популярны головные уборы в русском стиле: косынки из синтепона, шапки-ушанки.Кофе с привкусом гжелиДизайнеры перекладывают знаменитые рисунки гжели, хохломы и жостовские росписи на предметы, которые можно использовать в современном быту или интегрировать в актуальные дизайны.Например, создатель коллекции "Мое Жостово" Юлия Герасимова обратилась к цветочным узорам, традиционным для старинного промысла. Но выбрала нестандартные тона — свежий розовый, бежевый, дымный. Получилось нежно и загадочно. Именно так она решила раскрасить шторы, скатерти, постельное белье, мягкие игрушки — медвежат.В коллекции посуды HALF&amp;HALF Анны Кулачек классические узоры гжели и хохломы вписаны в современные формы и лаконичные пропорции.Дизайнер Сергей Сысоев поместил гжельскую сине-белую раскраску на модные предметы, например стакан для кофе с крышкой.Будущее русского стиляТатьяна Петренко подчеркивает, что сегодня у многих блогеров и медийных личностей появляется традиция включать в свой образ элементы народного стиля. Все больше людей обращается к русским дизайнерам в поисках новых себя, отмечает дизайнер. Поэтому очень важно делать что-то свое — с душой и любовью к наследию.
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Татьяна Рыжкова
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россия, сергей дягилев, коко шанель (габриэль шанель), мода, стиль жизни, карл лагерфельд, одежда
Культура, Россия, Сергей Дягилев, Коко Шанель (Габриэль Шанель), мода, Стиль жизни, Карл Лагерфельд, Одежда
08:00 29.01.2023 (обновлено: 08:06 29.01.2023)
 

Экспансия на Запад: что такое русский стиль и какое у него будущее

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкКреативный директор дома "Шанель" Карл Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Государственном академическом Малом театре
Креативный директор дома Шанель Карл Лагерфельд представил коллекцию Париж — Москва в Государственном академическом Малом театре - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Изображения святых и кириллица на куртках, узоры гжели, кружева и яркие чистые цвета с акцентом на красный — русский стиль в одежде узнаваем и прекрасно прижился в современной моде. О том, как славянская культура повлияла на мировую и что ждет в будущем народные промыслы, — в материале РИА Новости.

Цветы, меха и вышивка

"Очень часто русский стиль ассоциируется с народными промыслами, сказками, выходит к историзмам, — говорит Михаил Санин, дизайнер бренда House of Blue Bear. — Это про наше общее наследие, но оно совершенно разное".

Каждая эпоха несла новые веяния, новые символы. Россия в мире ассоциировалась то с иконами и узорчатыми буквами, то с серпами, молотами и колосьями. Поэтому "русскими" можно назвать совершенно разные вещи.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкДевушки в народных костюмах
Девушки в народных костюмах - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Девушки в народных костюмах
По словам основательницы Atelier Architecture Ольги Никитиной, страна очень много заимствовала из других культур — и западных, и восточных.

"Но с нами всегда оставались вышивка, кружево, — отмечает эксперт. — Были мастерицы, которые зарабатывали на этих умениях, целыми деревнями ткали и вышивали. Меха — это тоже наше, необязательно горностай и соболь, конечно. Например, именно у нас появилось красивейшее пальто, верхняя часть которого — из сукна, а нижняя — из меха".

Стилист Татьяна Петренко обращает внимание: есть определенные сочетания цветов, которые ассоциируются с Россией. Например, красно-золотой. Бело-синий и красно-черно-золотой отсылают к исконно русским ремеслам — гжели и хохломе.
Народные элементы русской культуры можно перепутать с символами других славянских стран — ведь в Белоруссии, скажем, тоже популярна вышивка. Но есть отличия.

"Для белорусских орнаментов больше характерна геометричность, — поясняет Петренко. — У нас популярны отсылки к сказкам, узоры из цветов и растений, набивной рисунок".

Наш жемчуг на Западе

В XX веке русский стиль становится популярен в Европе — благодаря эмигрантам.

"Князь Дмитрий сбежал во Францию и познакомился там с Коко Шанель, — рассказывает Никитина. — Именно он подарил ей первый настоящий жемчуг, и с того времени она во всех коллекциях использовала этот минерал".

В 1930-е, продолжает эксперт, Шанель приехала в Россию, посетила Государственный исторический музей и нашла там вдохновение. Великий Ив Сен-Лоран посвятил русскому стилю целую коллекцию.
© AP Photo / MarquetonПальто в русском стиле из зимней коллекции 1976-77 годов парижского кутюрье Ива Сен-Лорана
Пальто в русском стиле из зимней коллекции 1976-77 годов парижского кутюрье Ива Сен-Лорана - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Marqueton
Пальто в русском стиле из зимней коллекции 1976-77 годов парижского кутюрье Ива Сен-Лорана
Французов вдохновляли кокошники, украшенные мехом головные уборы, расшитые пиджаки, длинные объемные юбки. Позже к России неоднократно обращался Карл Лагерфельд.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Креативный директор дома "Шанель" Карл Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Государственном академическом Малом театре

Креативный директор Дома Шанель Карл Лагерфельд представил коллекцию Париж-Москва в Государственном академическом Малом театре
1 из 6

Креативный директор дома "Шанель" Карл Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Государственном академическом Малом театре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Карл Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Государственном академическом Малом театре

Креативный директор Дома Шанель Карл Лагерфельд представил коллекцию Париж-Москва в Государственном академическом Малом театре
2 из 6

Карл Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Государственном академическом Малом театре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Государственном академическом Малом театре

Креативный директор Дома Шанель Карл Лагерфельд представил коллекцию Париж-Москва в Государственном академическом Малом театре
3 из 6

Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Государственном академическом Малом театре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Малом театре

Креативный директор Дома Шанель Карл Лагерфельд представил коллекцию Париж-Москва в Государственном академическом Малом театре
4 из 6

Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Малом театре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Карл Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва"

Креативный директор Дома Шанель Карл Лагерфельд представил коллекцию Париж-Москва в Государственном академическом Малом театре
5 из 6

Карл Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Креативный директор дома "Шанель" Карл Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Государственном академическом Малом театре

Креативный директор Дома Шанель Карл Лагерфельд представил коллекцию Париж-Москва в Государственном академическом Малом театре
6 из 6

Креативный директор дома "Шанель" Карл Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Государственном академическом Малом театре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 6

Креативный директор дома "Шанель" Карл Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Государственном академическом Малом театре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 6

Карл Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Государственном академическом Малом театре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 6

Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Государственном академическом Малом театре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 6

Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Малом театре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 6

Карл Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 6

Креативный директор дома "Шанель" Карл Лагерфельд представил коллекцию "Париж — Москва" в Государственном академическом Малом театре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Огромную роль в популяризации русского стиля сыграл Сергей Дягилев, знаменитый балетный импресарио. Его "Русские сезоны" привлекали всю европейскую знать и имели бешеный успех.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСергей Дягилев и Игорь Стравинский
Сергей Дягилев и Игорь Стравинский - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости
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Сергей Дягилев и Игорь Стравинский

"Его творческое видение и взгляд на нашу моду сформировали отношение Европы к культуре России. Благодаря Дягилеву нами восхищались, вдохновлялись. Его постановки служили прообразом русской моды", — говорит Никитина.

Сегодня образцы русского стиля можно увидеть в коллекциях дизайнера Ульяны Сергиенко. Она обращается к кружеву и вышивке ручной работы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Модель на подиуме в зале Loft дизайн-завода "Флакон" на показе коллекции сезона весна-лето — 2012 Ulyana Sergeenko

Модель на подиуме в зале Loft дизайн-завода Флакон на показе коллекции сезона весна-лето 2012 Ulyana Sergeenko
1 из 4

Модель на подиуме в зале Loft дизайн-завода "Флакон" на показе коллекции сезона весна-лето — 2012 Ulyana Sergeenko

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Коллекция сезона весна-лето — 2012 Ulyana Sergeenko

Модель на подиуме в зале Loft дизайн-завода Флакон на показе коллекции сезона весна-лето 2012 Ulyana Sergeenko
2 из 4

Коллекция сезона весна-лето — 2012 Ulyana Sergeenko

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Модели в зале Loft дизайн-завода "Флакон", где прошел показ коллекции сезона весна-лето — 2012 Ulyana Sergeenko

Модели на подиуме в зале Loft дизайн-завода Флакон, где прошел показ коллекции сезона весна-лето 2012 Ulyana Sergeenko
3 из 4

Модели в зале Loft дизайн-завода "Флакон", где прошел показ коллекции сезона весна-лето — 2012 Ulyana Sergeenko

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Модель в костюме Ulyana Sergeenko

Модель на подиуме в зале Loft дизайн-завода Флакон на показе коллекции сезона весна-лето 2012 Ulyana Sergeenko
4 из 4

Модель в костюме Ulyana Sergeenko

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4

Модель на подиуме в зале Loft дизайн-завода "Флакон" на показе коллекции сезона весна-лето — 2012 Ulyana Sergeenko

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4

Коллекция сезона весна-лето — 2012 Ulyana Sergeenko

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4

Модели в зале Loft дизайн-завода "Флакон", где прошел показ коллекции сезона весна-лето — 2012 Ulyana Sergeenko

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4

Модель в костюме Ulyana Sergeenko

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк

"Сейчас в моду входит использование бисера и стекляруса, — отмечает эксперт. — Мы видим это у Fendi и Valentino. В русской культуре бисер тоже был очень популярен. Поэтому в некотором роде можно считать это отсылкой".

"Тварь Божья" в свитшоте

Современные дизайнеры смешивают узнаваемые образы культуры с новейшими тенденциями уличной моды. Яркий пример — бренд SSTR, эпатажный и скандальный. Коллекция "Свять" — с обработанными цифровыми фильтрами изображениями икон, "День опричника" — украшенная древнеславянскими шрифтами, веревками и цепями. Эти вещи могут вызывать разные эмоции, но культурный код понятен.
House of Blue Bear, напротив, обращается не к седой древности, а к началу XX века, к геометрическим узорам русского авангарда, супрематизму в духе учеников Малевича.
© Фото предоставлено брендом House of Blue BearОдежда в русском стиле бренда House of Blue Bear
Одежда в русском стиле бренда House of Blue Bear
1 из 5
Одежда в русском стиле бренда House of Blue Bear
© Фото предоставлено брендом House of Blue Bear
© Фото предоставлено брендом House of Blue Bear

Одежда в русском стиле House of Blue Bear

Одежда в русском стиле бренда House of Blue Bear
2 из 5

Одежда в русском стиле House of Blue Bear

© Фото предоставлено брендом House of Blue Bear
© Фото предоставлено брендом House of Blue Bear

Бренд House of Blue Bear

Одежда в русском стиле бренда House of Blue Bear
3 из 5

Бренд House of Blue Bear

© Фото предоставлено брендом House of Blue Bear
© Фото предоставлено брендом House of Blue BearАксессуар в русском стиле бренда House of Blue Bear
Аксессуар в русском стиле бренда House of Blue Bear
4 из 5
Аксессуар в русском стиле бренда House of Blue Bear
© Фото предоставлено брендом House of Blue Bear
© Фото предоставлено брендом House of Blue BearОдежда в русском стиле бренда House of Blue Bear
Одежда в русском стиле бренда House of Blue Bear
5 из 5
Одежда в русском стиле бренда House of Blue Bear
© Фото предоставлено брендом House of Blue Bear
1 из 5
Одежда в русском стиле бренда House of Blue Bear
© Фото предоставлено брендом House of Blue Bear
2 из 5

Одежда в русском стиле House of Blue Bear

© Фото предоставлено брендом House of Blue Bear
3 из 5

Бренд House of Blue Bear

© Фото предоставлено брендом House of Blue Bear
4 из 5
Аксессуар в русском стиле бренда House of Blue Bear
© Фото предоставлено брендом House of Blue Bear
5 из 5
Одежда в русском стиле бренда House of Blue Bear
© Фото предоставлено брендом House of Blue Bear
Бренд broshka.matreshka превращает русскую игрушку в аксессуары, которые покупают американки и европейки. Украшения сделаны из кристаллов Сваровски, чешского и японского бисера, экозамши.
"У меня трое детей, и матрешку в какой-то степени я ассоциирую с собой, — говорит создательница изделий Оксана Бажанова. — Носить броши могут женщины всех возрастов. Уместно они смотрятся и на пуловере, и на жакете, и на джинсовой куртке, и на классической рубашке, и на платье, и на пальто. Если украсить ею сумку — будет выглядеть дорого и стильно".
Марка Radical Chic делает платки, в которых сочетаются традиционные жостовские цвета и леопардовый принт.

"Напрямую использовать народные промыслы — это не мода, — уверен Михаил Санин. — Но можно включить в дизайн, например, элемент павловопосадского платка. Тогда получится интересная вещь, которая будет актуальна сегодня".

Татьяна Петренко добавляет, что сейчас популярны головные уборы в русском стиле: косынки из синтепона, шапки-ушанки.

Кофе с привкусом гжели

Дизайнеры перекладывают знаменитые рисунки гжели, хохломы и жостовские росписи на предметы, которые можно использовать в современном быту или интегрировать в актуальные дизайны.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкХудожник во время работы на Жостовской фабрике декоративной росписи
Художник во время работы на Жостовской фабрике декоративной росписи - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Художник во время работы на Жостовской фабрике декоративной росписи
Например, создатель коллекции "Мое Жостово" Юлия Герасимова обратилась к цветочным узорам, традиционным для старинного промысла. Но выбрала нестандартные тона — свежий розовый, бежевый, дымный. Получилось нежно и загадочно. Именно так она решила раскрасить шторы, скатерти, постельное белье, мягкие игрушки — медвежат.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРасписанные изделия интернет-мема Ждуна перед глазурованием в цехе Гжельского фарфорового завода "Объединение "Гжель"
Расписанные изделия интернет-мема Ждуна перед глазурованием в цехе Гжельского фарфорового завода Объединение Гжель - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Расписанные изделия интернет-мема Ждуна перед глазурованием в цехе Гжельского фарфорового завода "Объединение "Гжель"
В коллекции посуды HALF&HALF Анны Кулачек классические узоры гжели и хохломы вписаны в современные формы и лаконичные пропорции.
Дизайнер Сергей Сысоев поместил гжельскую сине-белую раскраску на модные предметы, например стакан для кофе с крышкой.

Будущее русского стиля

"Мы все еще формируем свою индустрию, — считает Санин. — Сейчас, когда нет возможности проводить экспансию на Запад, мы должны внутри себя и своей страны решить, что такое русский стиль".

Татьяна Петренко подчеркивает, что сегодня у многих блогеров и медийных личностей появляется традиция включать в свой образ элементы народного стиля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Солистки группы "Фабрика" Валерия Девятова, Мария Гончарук и Ирина Тонева (слева направо) на церемонии вручения X Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в московском "Крокус Сити Холле"

Солистки группы Фабрика Валерия Девятова, Мария Гончарук и Ирина Тонева на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале Крокус Сити Холл в Москве
1 из 6

Солистки группы "Фабрика" Валерия Девятова, Мария Гончарук и Ирина Тонева (слева направо) на церемонии вручения X Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в московском "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Участницы Красноярского экономического форума

Участники Красноярского экономического форума
2 из 6

Участницы Красноярского экономического форума

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в медиабанк

Московское производственное платочное объединение в Павловском Посаде

Московское производственное платочное объединение в Павловском Посаде
3 из 6

Московское производственное платочное объединение в Павловском Посаде

© РИА Новости / Юрий Сомов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Посетители рассматривают серию работ "Имперские кокошники" автора Василия Слонова, представленных на выставке современного искусства "Сибирский иронический концептуализм" в музейном центре "Площадь Мира" в Красноярске

Посетители рассматривают серию работ Имперские кокошники автора Василия Слонова, представленных на выставке современного искусства Сибирский иронический концептуализм в музейном центре Площадь Мира в Красноярске
4 из 6

Посетители рассматривают серию работ "Имперские кокошники" автора Василия Слонова, представленных на выставке современного искусства "Сибирский иронический концептуализм" в музейном центре "Площадь Мира" в Красноярске

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Зеркала "Кокошник" дизайнеров Всеволода Бурова и Натальи Сибилевой на выставке предметов для интерьера "Трын*Трава. Современный русский стиль" во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве

Зеркала Кокошник дизайнеров Всеволода Бурова и Натальи Сибилевой на выставке предметов для интерьера Трын*Трава: современный русский стиль во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве
5 из 6

Зеркала "Кокошник" дизайнеров Всеволода Бурова и Натальи Сибилевой на выставке предметов для интерьера "Трын*Трава. Современный русский стиль" во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанк

Готовый платок, натянутый на самодельные пяльцы для сушки и придания формы, в селе Жёлтое Оренбургской области

Готовый платок натянутый на самодельные пяльцы для сушки и придания формы в селе Желтое Оренбургской области
6 из 6

Готовый платок, натянутый на самодельные пяльцы для сушки и придания формы, в селе Жёлтое Оренбургской области

© РИА Новости / Владимир Песня
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Солистки группы "Фабрика" Валерия Девятова, Мария Гончарук и Ирина Тонева (слева направо) на церемонии вручения X Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в московском "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Участницы Красноярского экономического форума

© РИА Новости / Максим Блинов
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Московское производственное платочное объединение в Павловском Посаде

© РИА Новости / Юрий Сомов
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Посетители рассматривают серию работ "Имперские кокошники" автора Василия Слонова, представленных на выставке современного искусства "Сибирский иронический концептуализм" в музейном центре "Площадь Мира" в Красноярске

© РИА Новости / Илья Наймушин
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Зеркала "Кокошник" дизайнеров Всеволода Бурова и Натальи Сибилевой на выставке предметов для интерьера "Трын*Трава. Современный русский стиль" во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Готовый платок, натянутый на самодельные пяльцы для сушки и придания формы, в селе Жёлтое Оренбургской области

© РИА Новости / Владимир Песня
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Все больше людей обращается к русским дизайнерам в поисках новых себя, отмечает дизайнер. Поэтому очень важно делать что-то свое — с душой и любовью к наследию.
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