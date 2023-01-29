https://ria.ru/20230129/moda-1847990094.html

Экспансия на Запад: что такое русский стиль и какое у него будущее

Экспансия на Запад: что такое русский стиль и какое у него будущее - РИА Новости, 29.01.2023

Экспансия на Запад: что такое русский стиль и какое у него будущее

Изображения святых и кириллица на куртках, узоры гжели, кружева и яркие чистые цвета с акцентом на красный — русский стиль в одежде узнаваем и прекрасно... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T08:00

2023-01-29T08:00

2023-01-29T08:06

культура

россия

сергей дягилев

коко шанель (габриэль шанель)

мода

стиль жизни

карл лагерфельд

одежда

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Изображения святых и кириллица на куртках, узоры гжели, кружева и яркие чистые цвета с акцентом на красный — русский стиль в одежде узнаваем и прекрасно прижился в современной моде. О том, как славянская культура повлияла на мировую и что ждет в будущем народные промыслы, — в материале РИА Новости.Цветы, меха и вышивкаКаждая эпоха несла новые веяния, новые символы. Россия в мире ассоциировалась то с иконами и узорчатыми буквами, то с серпами, молотами и колосьями. Поэтому "русскими" можно назвать совершенно разные вещи.По словам основательницы Atelier Architecture Ольги Никитиной, страна очень много заимствовала из других культур — и западных, и восточных. Стилист Татьяна Петренко обращает внимание: есть определенные сочетания цветов, которые ассоциируются с Россией. Например, красно-золотой. Бело-синий и красно-черно-золотой отсылают к исконно русским ремеслам — гжели и хохломе.Народные элементы русской культуры можно перепутать с символами других славянских стран — ведь в Белоруссии, скажем, тоже популярна вышивка. Но есть отличия.Наш жемчуг на ЗападеВ XX веке русский стиль становится популярен в Европе — благодаря эмигрантам.В 1930-е, продолжает эксперт, Шанель приехала в Россию, посетила Государственный исторический музей и нашла там вдохновение. Великий Ив Сен-Лоран посвятил русскому стилю целую коллекцию.Французов вдохновляли кокошники, украшенные мехом головные уборы, расшитые пиджаки, длинные объемные юбки. Позже к России неоднократно обращался Карл Лагерфельд.Огромную роль в популяризации русского стиля сыграл Сергей Дягилев, знаменитый балетный импресарио. Его "Русские сезоны" привлекали всю европейскую знать и имели бешеный успех.Сегодня образцы русского стиля можно увидеть в коллекциях дизайнера Ульяны Сергиенко. Она обращается к кружеву и вышивке ручной работы."Тварь Божья" в свитшотеСовременные дизайнеры смешивают узнаваемые образы культуры с новейшими тенденциями уличной моды. Яркий пример — бренд SSTR, эпатажный и скандальный. Коллекция "Свять" — с обработанными цифровыми фильтрами изображениями икон, "День опричника" — украшенная древнеславянскими шрифтами, веревками и цепями. Эти вещи могут вызывать разные эмоции, но культурный код понятен.House of Blue Bear, напротив, обращается не к седой древности, а к началу XX века, к геометрическим узорам русского авангарда, супрематизму в духе учеников Малевича. Бренд broshka.matreshka превращает русскую игрушку в аксессуары, которые покупают американки и европейки. Украшения сделаны из кристаллов Сваровски, чешского и японского бисера, экозамши."У меня трое детей, и матрешку в какой-то степени я ассоциирую с собой, — говорит создательница изделий Оксана Бажанова. — Носить броши могут женщины всех возрастов. Уместно они смотрятся и на пуловере, и на жакете, и на джинсовой куртке, и на классической рубашке, и на платье, и на пальто. Если украсить ею сумку — будет выглядеть дорого и стильно".Марка Radical Chic делает платки, в которых сочетаются традиционные жостовские цвета и леопардовый принт.Татьяна Петренко добавляет, что сейчас популярны головные уборы в русском стиле: косынки из синтепона, шапки-ушанки.Кофе с привкусом гжелиДизайнеры перекладывают знаменитые рисунки гжели, хохломы и жостовские росписи на предметы, которые можно использовать в современном быту или интегрировать в актуальные дизайны.Например, создатель коллекции "Мое Жостово" Юлия Герасимова обратилась к цветочным узорам, традиционным для старинного промысла. Но выбрала нестандартные тона — свежий розовый, бежевый, дымный. Получилось нежно и загадочно. Именно так она решила раскрасить шторы, скатерти, постельное белье, мягкие игрушки — медвежат.В коллекции посуды HALF&HALF Анны Кулачек классические узоры гжели и хохломы вписаны в современные формы и лаконичные пропорции.Дизайнер Сергей Сысоев поместил гжельскую сине-белую раскраску на модные предметы, например стакан для кофе с крышкой.Будущее русского стиляТатьяна Петренко подчеркивает, что сегодня у многих блогеров и медийных личностей появляется традиция включать в свой образ элементы народного стиля. Все больше людей обращается к русским дизайнерам в поисках новых себя, отмечает дизайнер. Поэтому очень важно делать что-то свое — с душой и любовью к наследию.

https://ria.ru/20221224/komiksy-1840946652.html

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

россия, сергей дягилев, коко шанель (габриэль шанель), мода, стиль жизни, карл лагерфельд, одежда