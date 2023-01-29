https://ria.ru/20230129/mir-1848221129.html
Папа римский призвал Израиль и Палестину к поиску мира
Папа римский призвал Израиль и Палестину к поиску мира - РИА Новости, 29.01.2023
Папа римский призвал Израиль и Палестину к поиску мира
Папа Римский Франциск призвал к поиску мира на Святой земле после серии столкновений и нападений с жертвами. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:47
2023-01-29T14:47
2023-01-29T14:49
в мире
израиль
палестина
иерусалим
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 29 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к поиску мира на Святой земле после серии столкновений и нападений с жертвами. "Я с глубокой болью воспринимаю новости из Святой земли, в особенности о гибели 10 палестинцев в результате антитеррористической операции Израиля в Палестине и о произошедшем под Иерусалимом вечером в пятницу, когда семеро израильских евреев были убиты палестинцем и трое тяжело ранены на выходе из синагоги", - сказал Франциск после традиционной воскресной проповеди. По словам понтифика, спираль смерти, растущая ежедневно, препятствует проблескам доверия и мира между израильским и палестинским народами. С начала года, добавил он, десятки палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля. "Я призываю оба правительства и международное сообщество незамедлительно найти пути, которые будут включать диалог и искренний поиск мира", - заявил он, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
https://ria.ru/20230129/izrail-1848158677.html
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в мире, израиль, палестина, иерусалим, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Израиль, Палестина, Иерусалим, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
14:47 29.01.2023 (обновлено: 14:49 29.01.2023)
Папа римский призвал Израиль и Палестину к поиску мира
Папа Римский Франциск после серии нападений призвал Израиль и Палестину к поиску мира