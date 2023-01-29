Рейтинг@Mail.ru
Папа римский призвал Израиль и Палестину к поиску мира - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/mir-1848221129.html
Папа римский призвал Израиль и Палестину к поиску мира
Папа римский призвал Израиль и Палестину к поиску мира - РИА Новости, 29.01.2023
Папа римский призвал Израиль и Палестину к поиску мира
Папа Римский Франциск призвал к поиску мира на Святой земле после серии столкновений и нападений с жертвами. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:47
2023-01-29T14:49
в мире
израиль
палестина
иерусалим
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816642811_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bbf13501b8f9bd4ab26ba8a3fb27d1fc.jpg
ВАТИКАН, 29 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к поиску мира на Святой земле после серии столкновений и нападений с жертвами. "Я с глубокой болью воспринимаю новости из Святой земли, в особенности о гибели 10 палестинцев в результате антитеррористической операции Израиля в Палестине и о произошедшем под Иерусалимом вечером в пятницу, когда семеро израильских евреев были убиты палестинцем и трое тяжело ранены на выходе из синагоги", - сказал Франциск после традиционной воскресной проповеди. По словам понтифика, спираль смерти, растущая ежедневно, препятствует проблескам доверия и мира между израильским и палестинским народами. С начала года, добавил он, десятки палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля. "Я призываю оба правительства и международное сообщество незамедлительно найти пути, которые будут включать диалог и искренний поиск мира", - заявил он, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
https://ria.ru/20230129/izrail-1848158677.html
израиль
палестина
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816642811_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ca2d373f226ae97cff47704a4aa3fe58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, иерусалим, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Израиль, Палестина, Иерусалим, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
14:47 29.01.2023 (обновлено: 14:49 29.01.2023)
 
Папа римский призвал Израиль и Палестину к поиску мира

Папа Римский Франциск после серии нападений призвал Израиль и Палестину к поиску мира

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Папа Римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 29 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к поиску мира на Святой земле после серии столкновений и нападений с жертвами.
"Я с глубокой болью воспринимаю новости из Святой земли, в особенности о гибели 10 палестинцев в результате антитеррористической операции Израиля в Палестине и о произошедшем под Иерусалимом вечером в пятницу, когда семеро израильских евреев были убиты палестинцем и трое тяжело ранены на выходе из синагоги", - сказал Франциск после традиционной воскресной проповеди.
По словам понтифика, спираль смерти, растущая ежедневно, препятствует проблескам доверия и мира между израильским и палестинским народами. С начала года, добавил он, десятки палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля.
"Я призываю оба правительства и международное сообщество незамедлительно найти пути, которые будут включать диалог и искренний поиск мира", - заявил он, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 02:36
Глава МИД Израиля обвинил власти Палестины в поощрении терроризма
 
В миреИзраильПалестинаИерусалимПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала