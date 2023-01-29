https://ria.ru/20230129/mery-1848199876.html

В ГД сообщили, когда ответные меры на потолок цен на нефть вступят в силу

В ГД сообщили, когда ответные меры на потолок цен на нефть вступят в силу - РИА Новости, 29.01.2023

В ГД сообщили, когда ответные меры на потолок цен на нефть вступят в силу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу с февраля, среди них - ответные меры на введение потолка цен на энергоресурсы РФ,... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T12:14

2023-01-29T12:14

2023-01-29T12:14

госдума рф

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу с февраля, среди них - ответные меры на введение потолка цен на энергоресурсы РФ, индексация материнского капитала, повышение пособий по уходу за ребенком и другие. "Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах. Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане", - отметил Володин, слова которого приводит телеграм-канал ГД. Запрет на поставки нефти иностранным физическим и юридическим лицам, если в контракте указывается применение механизма фиксации цены, начнет действовать с 1 февраля. Володин также добавил, что материнский капитал будет проиндексирован на 11,9% и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысяч рублей - на второго. Кроме того, с нового месяца на 11,9% вырастет единовременное пособие при рождении ребенка – оно составит 29 тысяч 903 рубля, а минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком повысится до 7925 рублей. С 4 февраля также вступит в силу закон, согласно которому региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им.

https://ria.ru/20230129/volodin-1848183156.html

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госдума рф, вячеслав володин, россия