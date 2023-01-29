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В ГД сообщили, когда ответные меры на потолок цен на нефть вступят в силу - РИА Новости, 29.01.2023
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В ГД сообщили, когда ответные меры на потолок цен на нефть вступят в силу
В ГД сообщили, когда ответные меры на потолок цен на нефть вступят в силу - РИА Новости, 29.01.2023
В ГД сообщили, когда ответные меры на потолок цен на нефть вступят в силу
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу с февраля, среди них - ответные меры на введение потолка цен на энергоресурсы РФ,... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:14
2023-01-29T12:14
госдума рф
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу с февраля, среди них - ответные меры на введение потолка цен на энергоресурсы РФ, индексация материнского капитала, повышение пособий по уходу за ребенком и другие. "Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах. Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане", - отметил Володин, слова которого приводит телеграм-канал ГД. Запрет на поставки нефти иностранным физическим и юридическим лицам, если в контракте указывается применение механизма фиксации цены, начнет действовать с 1 февраля. Володин также добавил, что материнский капитал будет проиндексирован на 11,9% и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысяч рублей - на второго. Кроме того, с нового месяца на 11,9% вырастет единовременное пособие при рождении ребенка – оно составит 29 тысяч 903 рубля, а минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком повысится до 7925 рублей. С 4 февраля также вступит в силу закон, согласно которому региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им.
https://ria.ru/20230129/volodin-1848183156.html
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госдума рф, вячеслав володин, россия
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия
12:14 29.01.2023
 
В ГД сообщили, когда ответные меры на потолок цен на нефть вступят в силу

Володин: ответные меры на введение потолка цен на энергоресурсы вступят в силу в феврале

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу с февраля, среди них - ответные меры на введение потолка цен на энергоресурсы РФ, индексация материнского капитала, повышение пособий по уходу за ребенком и другие.
"Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах. Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане", - отметил Володин, слова которого приводит телеграм-канал ГД.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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Запрет на поставки нефти иностранным физическим и юридическим лицам, если в контракте указывается применение механизма фиксации цены, начнет действовать с 1 февраля.
Володин также добавил, что материнский капитал будет проиндексирован на 11,9% и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысяч рублей - на второго.
Кроме того, с нового месяца на 11,9% вырастет единовременное пособие при рождении ребенка – оно составит 29 тысяч 903 рубля, а минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком повысится до 7925 рублей.
С 4 февраля также вступит в силу закон, согласно которому региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссия
 
 
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