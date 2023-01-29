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Мельник предложил способ "выгнать Россию из Черного моря" - РИА Новости, 29.01.2023
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Мельник предложил способ "выгнать Россию из Черного моря"
Мельник предложил способ "выгнать Россию из Черного моря" - РИА Новости, 29.01.2023
Мельник предложил способ "выгнать Россию из Черного моря"
Берлину стоит поставить Киеву подлодки, чтобы помочь ВСУ в борьбе с Россией в Черном море, написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Андрей РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T09:56
2023-01-29T10:14
в мире
украина
россия
германия
олаф шольц
андрей мельников
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Берлину стоит поставить Киеву подлодки, чтобы помочь ВСУ в борьбе с Россией в Черном море, написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник."Германия производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря", — написал он. Ранее, как сообщал журнал Spiegel, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Германии поставить ВСУ истребители и боевые корабли.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.Андрей Мельник не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений. Так, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.
https://ria.ru/20230125/medvedev-1847417613.html
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848180196.html
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, андрей мельников
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Андрей Мельников
09:56 29.01.2023 (обновлено: 10:14 29.01.2023)
 
Мельник предложил способ "выгнать Россию из Черного моря"

Экс-посол Украины Мельник потребовал от Германии передать Киеву подводную лодку HDW 212A

© AP PhotoАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Берлину стоит поставить Киеву подлодки, чтобы помочь ВСУ в борьбе с Россией в Черном море, написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

"Германия производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря", — написал он.
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Медведев пошутил над просьбами Киева поставить подлодки
Ранее, как сообщал журнал Spiegel, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Германии поставить ВСУ истребители и боевые корабли.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.
Андрей Мельник не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений. Так, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.
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