https://ria.ru/20230129/melnik-1848183742.html

Мельник предложил способ "выгнать Россию из Черного моря"

Мельник предложил способ "выгнать Россию из Черного моря" - РИА Новости, 29.01.2023

Мельник предложил способ "выгнать Россию из Черного моря"

Берлину стоит поставить Киеву подлодки, чтобы помочь ВСУ в борьбе с Россией в Черном море, написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Андрей РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T09:56

2023-01-29T09:56

2023-01-29T10:14

в мире

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россия

германия

олаф шольц

андрей мельников

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Берлину стоит поставить Киеву подлодки, чтобы помочь ВСУ в борьбе с Россией в Черном море, написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник."Германия производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря", — написал он. Ранее, как сообщал журнал Spiegel, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Германии поставить ВСУ истребители и боевые корабли.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.Андрей Мельник не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений. Так, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.

https://ria.ru/20230125/medvedev-1847417613.html

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848180196.html

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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, андрей мельников