09:56 29.01.2023 (обновлено: 10:14 29.01.2023)
Мельник предложил способ "выгнать Россию из Черного моря"
Экс-посол Украины Мельник потребовал от Германии передать Киеву подводную лодку HDW 212A
© AP PhotoАндрей Мельник
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Берлину стоит поставить Киеву подлодки, чтобы помочь ВСУ в борьбе с Россией в Черном море, написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.
"Германия производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря", — написал он.
"Германия производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря", — написал он.
25 января, 18:45Медведев пошутил над просьбами Киева поставить подлодки
Ранее, как сообщал журнал Spiegel, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Германии поставить ВСУ истребители и боевые корабли.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.
Андрей Мельник не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений. Так, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.