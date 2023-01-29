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Лавров обсудит с пакистанским коллегой ситуацию на Украине и в Сирии - РИА Новости, 29.01.2023
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Лавров обсудит с пакистанским коллегой ситуацию на Украине и в Сирии
Лавров обсудит с пакистанским коллегой ситуацию на Украине и в Сирии - РИА Новости, 29.01.2023
Лавров обсудит с пакистанским коллегой ситуацию на Украине и в Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Билавалом Бхутто Зардари обсудят ситуацию на Украине и в РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T13:37
2023-01-29T13:37
россия
пакистан
сергей лавров
билавал бхутто зардари
оон
шос
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Билавалом Бхутто Зардари обсудят ситуацию на Украине и в Сирии, а также взаимодействие в ООН и ШОС, сообщил МИД РФ. Переговоры Лаврова с Бхутто-Зардари пройдут в понедельник. "Москва и Исламабад выступают с близких позиций по большинству актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. Планомерно расширяем взаимодействие как в многосторонних форматах, в ООН и ШОС, так и на двусторонней основе. Ключевые направления сотрудничества с Пакистаном – политдиалог в двустороннем формате и на международных площадках, развитие торгово-экономической и энергетической кооперации", - сообщило министерство. Как отметили в ведомстве, руководители внешнеполитических ведомств России и Пакистана обсудят пути развития сотрудничества на ключевых направлениях. "Основное внимание будет уделено обсуждению актуальных международных вопросов с акцентом на взаимодействие в рамках ООН и ШОС. Темами для обсуждения станут борьба с терроризмом, а также ряд региональных сюжетов, в том числе положение дел в Афганистане, Сирии, на Украине", - добавили в МИД РФ.
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россия, пакистан, сергей лавров, билавал бхутто зардари, оон, шос, в мире
Россия, Пакистан, Сергей Лавров, Билавал Бхутто Зардари, ООН, ШОС, В мире
13:37 29.01.2023
 
Лавров обсудит с пакистанским коллегой ситуацию на Украине и в Сирии

В МИД заявили, что Лавров обсудит с пакистанским коллегой Украину, Сирию и Афганистан

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Билавалом Бхутто Зардари обсудят ситуацию на Украине и в Сирии, а также взаимодействие в ООН и ШОС, сообщил МИД РФ.
Переговоры Лаврова с Бхутто-Зардари пройдут в понедельник.
"Москва и Исламабад выступают с близких позиций по большинству актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. Планомерно расширяем взаимодействие как в многосторонних форматах, в ООН и ШОС, так и на двусторонней основе. Ключевые направления сотрудничества с Пакистаном – политдиалог в двустороннем формате и на международных площадках, развитие торгово-экономической и энергетической кооперации", - сообщило министерство.
Как отметили в ведомстве, руководители внешнеполитических ведомств России и Пакистана обсудят пути развития сотрудничества на ключевых направлениях. "Основное внимание будет уделено обсуждению актуальных международных вопросов с акцентом на взаимодействие в рамках ООН и ШОС. Темами для обсуждения станут борьба с терроризмом, а также ряд региональных сюжетов, в том числе положение дел в Афганистане, Сирии, на Украине", - добавили в МИД РФ.
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РоссияПакистанСергей ЛавровБилавал Бхутто ЗардариООНШОСВ мире
 
 
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