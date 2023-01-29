https://ria.ru/20230129/lavrov-1848210692.html

Лавров обсудит с пакистанским коллегой ситуацию на Украине и в Сирии

Лавров обсудит с пакистанским коллегой ситуацию на Украине и в Сирии - РИА Новости, 29.01.2023

Лавров обсудит с пакистанским коллегой ситуацию на Украине и в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Билавалом Бхутто Зардари обсудят ситуацию на Украине и в РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T13:37

2023-01-29T13:37

2023-01-29T13:37

россия

пакистан

сергей лавров

билавал бхутто зардари

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Билавалом Бхутто Зардари обсудят ситуацию на Украине и в Сирии, а также взаимодействие в ООН и ШОС, сообщил МИД РФ. Переговоры Лаврова с Бхутто-Зардари пройдут в понедельник. "Москва и Исламабад выступают с близких позиций по большинству актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. Планомерно расширяем взаимодействие как в многосторонних форматах, в ООН и ШОС, так и на двусторонней основе. Ключевые направления сотрудничества с Пакистаном – политдиалог в двустороннем формате и на международных площадках, развитие торгово-экономической и энергетической кооперации", - сообщило министерство. Как отметили в ведомстве, руководители внешнеполитических ведомств России и Пакистана обсудят пути развития сотрудничества на ключевых направлениях. "Основное внимание будет уделено обсуждению актуальных международных вопросов с акцентом на взаимодействие в рамках ООН и ШОС. Темами для обсуждения станут борьба с терроризмом, а также ряд региональных сюжетов, в том числе положение дел в Афганистане, Сирии, на Украине", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230127/neft-1847795205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, пакистан, сергей лавров, билавал бхутто зардари, оон, шос, в мире