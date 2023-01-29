Лавров обсудит с пакистанским коллегой ситуацию на Украине и в Сирии
В МИД заявили, что Лавров обсудит с пакистанским коллегой Украину, Сирию и Афганистан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Билавалом Бхутто Зардари обсудят ситуацию на Украине и в Сирии, а также взаимодействие в ООН и ШОС, сообщил МИД РФ.
Переговоры Лаврова с Бхутто-Зардари пройдут в понедельник.
"Москва и Исламабад выступают с близких позиций по большинству актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. Планомерно расширяем взаимодействие как в многосторонних форматах, в ООН и ШОС, так и на двусторонней основе. Ключевые направления сотрудничества с Пакистаном – политдиалог в двустороннем формате и на международных площадках, развитие торгово-экономической и энергетической кооперации", - сообщило министерство.
Как отметили в ведомстве, руководители внешнеполитических ведомств России и Пакистана обсудят пути развития сотрудничества на ключевых направлениях. "Основное внимание будет уделено обсуждению актуальных международных вопросов с акцентом на взаимодействие в рамках ООН и ШОС. Темами для обсуждения станут борьба с терроризмом, а также ряд региональных сюжетов, в том числе положение дел в Афганистане, Сирии, на Украине", - добавили в МИД РФ.
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