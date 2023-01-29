https://ria.ru/20230129/kultura-1848204788.html

В России создадут рабочую группу по защите культурной политики

В России создадут рабочую группу по защите культурной политики - РИА Новости, 29.01.2023

В России создадут рабочую группу по защите культурной политики

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ планирует на заседании 2 февраля сформировать специальную рабочую группу по защите государственной культурной... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T12:50

2023-01-29T12:50

2023-01-29T12:50

андрей климов

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ планирует на заседании 2 февраля сформировать специальную рабочую группу по защите государственной культурной политики от вмешательства извне, сообщил глава комиссии Андрей Климов. В своем телеграм-канале сенатор отметил, что 25 января президентским указом обновлен текст "Основ государственной культурной политики". "Она призвана стать одной из основ государственного суверенитета", - подчеркнул Климов. Он сообщил, что "2 февраля планируем сформировать из членов нашей комиссии специальную рабочую группу по реализации положений" данного указа "в части, касающейся предмета ее деятельности". По словам законодателя, за 5 лет сенаторская комиссия по защите госсуверенитета неоднократно ставила вопрос "о необходимости укрепления российского суверенитета в духовно-культурной сфере", что предполагало широкое международное сотрудничество в этой важнейшей сфере при обязательной защите РФ от деструктивного внешнего влияния.

https://ria.ru/20230128/berbok-1848069809.html

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андрей климов, совет федерации рф, россия