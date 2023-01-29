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В США неожиданно отреагировали на желание Киева завоевать Крым - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/krym-1848180871.html
В США неожиданно отреагировали на желание Киева завоевать Крым
В США неожиданно отреагировали на желание Киева завоевать Крым - РИА Новости, 29.01.2023
В США неожиданно отреагировали на желание Киева завоевать Крым
План киевских властей по завоеванию Крыма обречен на провал, поскольку жители полуострова хотят быть в составе России, пишет журналист Майкл Уоррен Дэвис в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T09:32
2023-01-29T14:05
россия
киев
донбасс
владимир путин
вооруженные силы украины
оон
политика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. План киевских властей по завоеванию Крыма обречен на провал, поскольку жители полуострова хотят быть в составе России, пишет журналист Майкл Уоррен Дэвис в статье для издания American Conservative.По мнению автора, стремление США помочь Украине "захватить" российский регион с помощью поставок современного оружия, которое ВСУ будут использовать для подавления волеизъявления людей, — отвратительная идея.Так, большинство жителей Крыма выступали за присоединение к России задолго до начала спецоперации, но киевский режим всячески препятствовал этому, отметил Дэвис."Официальный референдум 1994 года показал, что около 80 процентов крымчан хотят единства с Россией. Но украинское руководство отреагировало на референдум тем, что отменило конституцию Крыма, лишив его прежней автономии. Эти репрессии усилили желание местных воссоединиться с Россией", — пояснил обозреватель. Кроме того, добавил автор, схожая ситуация наблюдается и в Донбассе."Население Донбасса — этнические русские, исповедующие православие. Исторически эти регионы принадлежали Российской империи — жители региона воевали за российскую армию и были верны русскому царю. Теперь они решили вернуться в Россию. Многие из них готовы сражаться и умереть за это дело. Неужели это так удивительно? Более того, почему США должны их останавливать?" — задался вопросом журналист.По его мнению, Украина с самого начала выстроила неправильные отношения с Крымом и Донбассом, поэтому Дэвис призвал Вашингтон и Киев позволить регионам самим определять свою судьбу.На минувшей неделе газета New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация Джо Байдена начинает признавать, что киевскому режиму могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму. В Белом доме, как отметило издание, до последнего времени отказывались предоставлять Украине вооружения для ударов по целям на полуострове, но сейчас эта линия начинает смягчаться.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию киевского режима на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.
https://ria.ru/20230129/udar-1848190974.html
https://ria.ru/20230128/tanki-1848063367.html
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россия, киев, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, политика, украина, сергей лавров, джо байден
Россия, Киев, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН, Политика, Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лавров, Джо Байден
09:32 29.01.2023 (обновлено: 14:05 29.01.2023)
 
В США неожиданно отреагировали на желание Киева завоевать Крым

TAC: Киев не сможет завоевать Крым из-за желания местных жителей быть в составе России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. План киевских властей по завоеванию Крыма обречен на провал, поскольку жители полуострова хотят быть в составе России, пишет журналист Майкл Уоррен Дэвис в статье для издания American Conservative.
По мнению автора, стремление США помочь Украине "захватить" российский регион с помощью поставок современного оружия, которое ВСУ будут использовать для подавления волеизъявления людей, — отвратительная идея.
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Так, большинство жителей Крыма выступали за присоединение к России задолго до начала спецоперации, но киевский режим всячески препятствовал этому, отметил Дэвис.
"Официальный референдум 1994 года показал, что около 80 процентов крымчан хотят единства с Россией. Но украинское руководство отреагировало на референдум тем, что отменило конституцию Крыма, лишив его прежней автономии. Эти репрессии усилили желание местных воссоединиться с Россией", — пояснил обозреватель.
Кроме того, добавил автор, схожая ситуация наблюдается и в Донбассе.
"Население Донбасса — этнические русские, исповедующие православие. Исторически эти регионы принадлежали Российской империи — жители региона воевали за российскую армию и были верны русскому царю. Теперь они решили вернуться в Россию. Многие из них готовы сражаться и умереть за это дело. Неужели это так удивительно? Более того, почему США должны их останавливать?" — задался вопросом журналист.
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По его мнению, Украина с самого начала выстроила неправильные отношения с Крымом и Донбассом, поэтому Дэвис призвал Вашингтон и Киев позволить регионам самим определять свою судьбу.
На минувшей неделе газета New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация Джо Байдена начинает признавать, что киевскому режиму могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму. В Белом доме, как отметило издание, до последнего времени отказывались предоставлять Украине вооружения для ударов по целям на полуострове, но сейчас эта линия начинает смягчаться.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию киевского режима на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 08:00
Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевДонбассВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООНПолитикаУкраинаСергей ЛавровДжо Байден
 
 
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