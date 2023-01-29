https://ria.ru/20230129/krizis-1848278567.html

Германию отнесли к наиболее сильно пострадавшим от кризиса странам ЕС

Германию отнесли к наиболее сильно пострадавшим от кризиса странам ЕС - РИА Новости, 29.01.2023

Германию отнесли к наиболее сильно пострадавшим от кризиса странам ЕС

Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T23:18

2023-01-29T23:18

2023-01-29T23:18

в мире

германия

паоло джентилони

евросоюз

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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. По его словам, пройден пик инфляции, а различные барометры настроений как внутренние, так и внешние, находятся в хорошем состоянии. Он отметил, что еще полгода назад велись разговоры о блэкаутах, глубокой рецессии и стагфляции. "Теперь мы ожидаем, что период сокращения будет гораздо короче, а затем наступит фаза сдержанного роста", - заключил еврокомиссар.

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848226319.html

германия

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в мире, германия, паоло джентилони, евросоюз