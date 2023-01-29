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Германию отнесли к наиболее сильно пострадавшим от кризиса странам ЕС - РИА Новости, 29.01.2023
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Германию отнесли к наиболее сильно пострадавшим от кризиса странам ЕС
Германию отнесли к наиболее сильно пострадавшим от кризиса странам ЕС - РИА Новости, 29.01.2023
Германию отнесли к наиболее сильно пострадавшим от кризиса странам ЕС
Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T23:18
2023-01-29T23:18
в мире
германия
паоло джентилони
евросоюз
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. По его словам, пройден пик инфляции, а различные барометры настроений как внутренние, так и внешние, находятся в хорошем состоянии. Он отметил, что еще полгода назад велись разговоры о блэкаутах, глубокой рецессии и стагфляции. "Теперь мы ожидаем, что период сокращения будет гораздо короче, а затем наступит фаза сдержанного роста", - заключил еврокомиссар.
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в мире, германия, паоло джентилони, евросоюз
В мире, Германия, Паоло Джентилони, Евросоюз
23:18 29.01.2023
 
Германию отнесли к наиболее сильно пострадавшим от кризиса странам ЕС

Еврокомиссар Джентилони: Германия наиболее сильно в ЕС пострадала от кризиса

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Германия - одна из стран, наиболее пострадавших от кризиса. Но в целом ситуация лучше, чем ожидалось осенью (2022 года - ред.). Новым определением стало "небольшое сокращение", а не "глубокая рецессия", - сказал Джентилони в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, пройден пик инфляции, а различные барометры настроений как внутренние, так и внешние, находятся в хорошем состоянии.
Он отметил, что еще полгода назад велись разговоры о блэкаутах, глубокой рецессии и стагфляции. "Теперь мы ожидаем, что период сокращения будет гораздо короче, а затем наступит фаза сдержанного роста", - заключил еврокомиссар.
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