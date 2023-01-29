https://ria.ru/20230129/kriminal-1847633110.html

"Может избежать тюрьмы". Убийство советских школьниц раскрыли через 34 года

"Может избежать тюрьмы". Убийство советских школьниц раскрыли через 34 года - РИА Новости, 29.01.2023

"Может избежать тюрьмы". Убийство советских школьниц раскрыли через 34 года

Два изуродованных трупа и ни одной зацепки — более 30 лет столичные следователи не могли раскрыть убийство двух эстонских школьниц. Однако недавно им удалось... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T08:00

2023-01-29T08:00

2023-01-29T09:18

происшествия

москва

эстония

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московский уголовный розыск

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Два изуродованных трупа и ни одной зацепки — более 30 лет столичные следователи не могли раскрыть убийство двух эстонских школьниц. Однако недавно им удалось выйти на подозреваемого. О том, как возобновили резонансное дело, — в материале РИА Новости.Поход в музейВ конце марта 1989-го 16-летние ученицы таллинской школы Эда Эйкла и Криста Сарап отправились на каникулы в Москву. Девушки увлекались рисованием, хотели посетить выставку французской живописи в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.Вечером 28 марта подруги сели в поезд, уже утром были в столице. Оставив вещи в квартире у родных Эды, поехали в центр. Как позже выяснили оперативники, школьницы побывали в Центральном доме художника, в Пушкинском музее. Затем гуляли по Тверской. Их там видел один эстонский журналист."Мы искали место для съемок, и я услышал из толпы разговор на родном языке, — вспоминал он. — К нам подошли две девушки. Я спросил, не из Эстонии ли они. Немного пообщались. Они выглядели веселыми и счастливыми".Подруги направились к гостинице "Россия" возле Кремля. А домой не вернулись. Родные сразу обратились в милицию. На следующий день на территории "Лосиного Острова" прохожие обнаружили два трупа со связанными за спиной руками. Это были эстонские школьницы.Судебно-медицинская экспертиза показала, что их изнасиловали и задушили. Эду — веревкой, Кристу — ремнем. Уголовное дело возбудили по статье 102 УК РСФСР "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".Злачное местоЖестокое преступление вызвало широкий резонанс. Этим делом занялись самые опытные сотрудники МУРа. На месте преступления были отпечатки мужской обуви и следы волочения. Сделали вывод, что убивали не здесь, в лес принесли уже трупы.Поскольку в то время возле гостиницы "Россия" постоянно топтались спекулянты, менялы и крышующие их рэкетиры, подозреваемых искали прежде всего там. Многочисленные допросы ничего не дали: девушек видели, но с кем они ушли, никто не знал.Обратились через газеты в жителям столицы. Не помогло. Расследование забуксовало, а затем и вовсе было приостановлено.Власти Эстонии объявили вознаграждение за любую информацию о преступниках.Биологический следВозобновили дело год назад, когда на одежде убитых выявили ДНК двух мужчин. Пробили по базе данных и выяснили, что один из генотипов принадлежит 58-летнему москвичу Дмитрию Захарову. У него несколько судимостей за кражи, разбои и незаконное хранение оружия. Недавно вышел на свободу после очередной отсидки.В декабре 2022-го уголовника задержали. Тот все отрицал, однако в итоге сознался и указал на двух подельников. Первый скончался еще в 1999-м, второй — в 2012-м. Захарову же предъявили обвинение в убийстве и по решению Пресненского суда Москвы отправили за решетку на два месяца.По версии СК, в конце восьмидесятых Захаров промышлял рэкетом и часто бывал у гостиницы "Россия". Там вместе с приятелями и познакомился со школьницами. Молодые люди пригласили их в ресторан, пообещав потом довезти до дома.Вечеринка продолжилась на Лосиноостровской улице, которую из-за плохого освещения тогда называли "пьяной". Именно там, считают следователи, приятели изнасиловали девушек, а когда те пригрозили обратиться в милицию, задушили. Захаров же уверяет, что все было по обоюдному согласию, причем с подачи самих девушек."Мой приятель скомандовал: вали их, — рассказывал он на следственном эксперименте. — Я схватил одну за горло и надавил".Его друзья в этот момент убивали вторую. Затем тела перетащили в лес и спрятали под ветками.Расследование продолжается. Не исключено, что прибавится статья за разбой — у жертв украли сережки и другие ценные вещи. Если вину Захарова докажут, ему грозит вплоть до пожизненного.Однако срок давности по убийствам — 15 лет. Судьбу рецидивиста решит суд.

https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1836985317.html

https://ria.ru/20220920/kriminal-1817298778.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, москва, эстония, рсфср, московский уголовный розыск, следственный комитет россии (ск рф)