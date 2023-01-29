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Украина и США обсудили механизмы контроля использования американской помощи - РИА Новости, 29.01.2023
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Украина и США обсудили механизмы контроля использования американской помощи
Украина и США обсудили механизмы контроля использования американской помощи - РИА Новости, 29.01.2023
Украина и США обсудили механизмы контроля использования американской помощи
Механизмы контроля за использованием выделяемой Вашингтоном помощи на восстановление Украины обсудили в ходе визита инспекторов из Пентагона и госдепа США в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T20:01
2023-01-29T20:01
в мире
украина
сша
киев
джо байден
алексей резников
пентагон
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Механизмы контроля за использованием выделяемой Вашингтоном помощи на восстановление Украины обсудили в ходе визита инспекторов из Пентагона и госдепа США в Киев, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. "На этой неделе в ходе аудита американской помощи в Киеве находились инспекторы Минобороны, Государственного департамента США и USAID (Office of Inspector General). Во время встречи обсудили механизмы и процедуры прозрачности и подотчетности использования средств и помощи, которую Украина получает для восстановления", - написал Кубраков на своей странице в Facebook*. Он напомнил, что кабмином Украины было принято решение о создании госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. "Мы предложили создать соответствующий механизм по аудиту помощи Соединенных Штатов для проектов восстановления совместно с U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO). Надеюсь, это станет дополнительным действенным инструментом для обеспечения прозрачности использования помощи от партнеров", - добавил Кубраков. Палата представителей США в декабре одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов, затем его подписал президент США Джо Байден. Бюджет выделяет федеральному правительству до конца сентября 2023 года 1,7 триллиона долларов, включая 858 миллиардов на нужды обороны и 45 миллиардов в помощь Украине. Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс создать механизм контроля за помощью Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений. Позднее Верховная рада Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, алексей резников, пентагон, агентство по международному развитию сша
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Алексей Резников, Пентагон, Агентство по международному развитию США
20:01 29.01.2023
 
Украина и США обсудили механизмы контроля использования американской помощи

Кубраков: Украина и США обсудили механизмы контроля за использованием американской помощи

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Механизмы контроля за использованием выделяемой Вашингтоном помощи на восстановление Украины обсудили в ходе визита инспекторов из Пентагона и госдепа США в Киев, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
"На этой неделе в ходе аудита американской помощи в Киеве находились инспекторы Минобороны, Государственного департамента США и USAID (Office of Inspector General). Во время встречи обсудили механизмы и процедуры прозрачности и подотчетности использования средств и помощи, которую Украина получает для восстановления", - написал Кубраков на своей странице в Facebook*.
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Он напомнил, что кабмином Украины было принято решение о создании госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
"Мы предложили создать соответствующий механизм по аудиту помощи Соединенных Штатов для проектов восстановления совместно с U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO). Надеюсь, это станет дополнительным действенным инструментом для обеспечения прозрачности использования помощи от партнеров", - добавил Кубраков.
Палата представителей США в декабре одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов, затем его подписал президент США Джо Байден. Бюджет выделяет федеральному правительству до конца сентября 2023 года 1,7 триллиона долларов, включая 858 миллиардов на нужды обороны и 45 миллиардов в помощь Украине.
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс создать механизм контроля за помощью Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений. Позднее Верховная рада Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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