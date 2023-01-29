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В Кремле заявили об отсутствии разговоров с Шольцем в графике Путина - РИА Новости, 29.01.2023
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В Кремле заявили об отсутствии разговоров с Шольцем в графике Путина
В Кремле заявили об отсутствии разговоров с Шольцем в графике Путина - РИА Новости, 29.01.2023
В Кремле заявили об отсутствии разговоров с Шольцем в графике Путина
Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:49
2023-01-29T11:57
владимир путин
олаф шольц
россия
германия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Шольц в интервью Tagesspiegel ранее сказал, что намерен продолжать общение по телефону с Путиным. По его словам, последний раз они общались в начале декабря, и он снова будет говорить с президентом России по телефону, "потому что необходимо разговаривать друг с другом"."Пока в графике нет согласованных разговоров. Путин был и остается открытым для контактов", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли в планах уже такой разговор и есть ли в целом у президента желание или намерение говорить с канцлером.
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владимир путин, олаф шольц, россия, германия, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Олаф Шольц, Россия, Германия, Дмитрий Песков, В мире
11:49 29.01.2023 (обновлено: 11:57 29.01.2023)
 
В Кремле заявили об отсутствии разговоров с Шольцем в графике Путина

Песков заявил, что в графике Путина нет согласованных разговоров с Шольцем

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Шольц в интервью Tagesspiegel ранее сказал, что намерен продолжать общение по телефону с Путиным. По его словам, последний раз они общались в начале декабря, и он снова будет говорить с президентом России по телефону, "потому что необходимо разговаривать друг с другом".
"Пока в графике нет согласованных разговоров. Путин был и остается открытым для контактов", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли в планах уже такой разговор и есть ли в целом у президента желание или намерение говорить с канцлером.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 11:45
Шольц заявил, что намерен продолжать созваниваться с Путиным
 
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