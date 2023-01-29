https://ria.ru/20230129/kontakty-1848196335.html

В Кремле заявили об отсутствии разговоров с Шольцем в графике Путина

В Кремле заявили об отсутствии разговоров с Шольцем в графике Путина - РИА Новости, 29.01.2023

В Кремле заявили об отсутствии разговоров с Шольцем в графике Путина

Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T11:49

2023-01-29T11:49

2023-01-29T11:57

владимир путин

олаф шольц

россия

германия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Шольц в интервью Tagesspiegel ранее сказал, что намерен продолжать общение по телефону с Путиным. По его словам, последний раз они общались в начале декабря, и он снова будет говорить с президентом России по телефону, "потому что необходимо разговаривать друг с другом"."Пока в графике нет согласованных разговоров. Путин был и остается открытым для контактов", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли в планах уже такой разговор и есть ли в целом у президента желание или намерение говорить с канцлером.

https://ria.ru/20230129/sholts-1848195788.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, олаф шольц, россия, германия, дмитрий песков, в мире