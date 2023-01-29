https://ria.ru/20230129/kontakty-1848196335.html
В Кремле заявили об отсутствии разговоров с Шольцем в графике Путина
В Кремле заявили об отсутствии разговоров с Шольцем в графике Путина - РИА Новости, 29.01.2023
В Кремле заявили об отсутствии разговоров с Шольцем в графике Путина
Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:49
2023-01-29T11:49
2023-01-29T11:57
владимир путин
олаф шольц
россия
германия
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772962622_0:135:3400:2048_1920x0_80_0_0_0accffe1da87ba7b838d3e98d0b6bfd4.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Шольц в интервью Tagesspiegel ранее сказал, что намерен продолжать общение по телефону с Путиным. По его словам, последний раз они общались в начале декабря, и он снова будет говорить с президентом России по телефону, "потому что необходимо разговаривать друг с другом"."Пока в графике нет согласованных разговоров. Путин был и остается открытым для контактов", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли в планах уже такой разговор и есть ли в целом у президента желание или намерение говорить с канцлером.
https://ria.ru/20230129/sholts-1848195788.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772962622_1397:545:3400:2048_1920x0_80_0_0_ff2ae57286373858ce11d919e2d6be40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, олаф шольц, россия, германия, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Олаф Шольц, Россия, Германия, Дмитрий Песков, В мире
11:49 29.01.2023 (обновлено: 11:57 29.01.2023)
В Кремле заявили об отсутствии разговоров с Шольцем в графике Путина
Песков заявил, что в графике Путина нет согласованных разговоров с Шольцем
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Шольц в интервью Tagesspiegel ранее сказал, что намерен продолжать общение по телефону с Путиным. По его словам, последний раз они общались в начале декабря, и он снова будет говорить с президентом России по телефону, "потому что необходимо разговаривать друг с другом".
"Пока в графике нет согласованных разговоров. Путин был и остается открытым для контактов", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли в планах уже такой разговор и есть ли в целом у президента желание или намерение говорить с канцлером.