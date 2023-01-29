https://ria.ru/20230129/konflikt-1848202181.html

Шольц заявил, что нельзя допустить конфликт России и НАТО

Шольц заявил, что нельзя допустить конфликт России и НАТО - РИА Новости, 29.01.2023

Шольц заявил, что нельзя допустить конфликт России и НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что серьезно относится к своей присяге, поэтому должен сделать все, чтобы события на Украине не переросли в конфликт между... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T12:31

2023-01-29T12:31

2023-01-29T13:36

россия

германия

украина

олаф шольц

сергей лавров

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нато

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БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что серьезно относится к своей присяге, поэтому должен сделать все, чтобы события на Украине не переросли в конфликт между Россией и НАТО. Ранее в воскресенье немецкий лидер подчеркнул, что между Москвой и Североатлантическим альянсом нет войны, и "федеральное правительство такой эскалации не допустит". Так Шольц прокомментировал слова главы МИД Анналены Бербок, которая заявила, что страны Европы ведут войну против России."Канцлер Германии, который серьезно относится к своей присяге, должен сделать все, чтобы (происходящее на Украине - ред.).... не переросло в войну между Россией и НАТО", - сказал Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel, отвечая на вопрос, насколько велики его опасения по поводу эскалации и ядерной реакции со стороны России. "Мы не следуем за теми, кто почти легкомысленно рекомендует Германии идти вперед. Мы всегда действуем в тесной международной координации. Любое другое решение увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным", - добавил канцлер. Правительство ФРГ приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. В МИД РФ ранее заявили, что поставки танков Киеву выводят на новый уровень противостояние Запада с Россией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20230129/sholts-1848201210.html

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848180196.html

https://ria.ru/20230128/sholts-1848145295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, германия, украина, олаф шольц, сергей лавров, владимир путин, нато