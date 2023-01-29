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На Колыме разработают новые туристические маршруты - РИА Новости, 29.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230129/kolyma-1847947008.html
На Колыме разработают новые туристические маршруты
На Колыме разработают новые туристические маршруты - РИА Новости, 29.01.2023
На Колыме разработают новые туристические маршруты
Не менее 15 новых туристических маршрутов разработают в 2023 году в Магаданской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T03:43
2023-01-29T03:43
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
магаданская область
магадан
маршруты
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МАГАДАН, 29 янв - РИА Новости. Не менее 15 новых туристических маршрутов разработают в 2023 году в Магаданской области, сообщает правительство региона. "Жителей региона, любящих природу, и гостей Колымы ждет сюрприз – в 2023 году начнется разработка пятнадцати туристических маршрутов. Их будут продвигать через онлайн-сервис путешествий по России. В рамках проекта "Большая Колымская тропа". Магаданские турмаршруты обустроят и промаркируют в соответствии с требованиями безопасности. Экскурсии будут водить аттестованные гиды", – говорится в сообщении. Дополняется, что уже весной в поселке Сокол под Магаданом начнет работать туристический визит-центр. На его площадке будут проводить мастер-классы, выставки, творческие встречи и семинары. Кроме того, в 2023 году разработают проект мини-гостиницы в Ягодном. "Летом подведут итоги реализации семи региональных туристических проектов, получивших грантовую поддержку в прошлом году", – уточняет правительство Магаданской области.
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новости - туризм, туризм, туристы, магаданская область, магадан, маршруты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Магаданская область, Магадан, маршруты
03:43 29.01.2023
 
На Колыме разработают новые туристические маршруты

В Магаданской области появятся 15 новых туристических маршрутов

© Фото : предоставлено Туту.руАртобъект "Мамонт" в Магаданской области
Артобъект Мамонт в Магаданской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Фото : предоставлено Туту.ру
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 29 янв - РИА Новости. Не менее 15 новых туристических маршрутов разработают в 2023 году в Магаданской области, сообщает правительство региона.
"Жителей региона, любящих природу, и гостей Колымы ждет сюрприз – в 2023 году начнется разработка пятнадцати туристических маршрутов. Их будут продвигать через онлайн-сервис путешествий по России. В рамках проекта "Большая Колымская тропа". Магаданские турмаршруты обустроят и промаркируют в соответствии с требованиями безопасности. Экскурсии будут водить аттестованные гиды", – говорится в сообщении.
Дополняется, что уже весной в поселке Сокол под Магаданом начнет работать туристический визит-центр.
На его площадке будут проводить мастер-классы, выставки, творческие встречи и семинары. Кроме того, в 2023 году разработают проект мини-гостиницы в Ягодном.
"Летом подведут итоги реализации семи региональных туристических проектов, получивших грантовую поддержку в прошлом году", – уточняет правительство Магаданской области.
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