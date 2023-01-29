https://ria.ru/20230129/katyusha-1848263007.html

В посольстве Исландии в Москве на празднике Торраблот исполнили "Катюшу"

В посольстве Исландии в Москве на празднике Торраблот исполнили "Катюшу" - РИА Новости, 29.01.2023

В посольстве Исландии в Москве на празднике Торраблот исполнили "Катюшу"

В посольстве Исландии в Москве отметили национальный праздник Торраблот, посвященный середине зимы и наступлению месяца Торри, в конце мероприятия исполнялись... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T20:20

2023-01-29T20:20

2023-01-29T20:20

исландия

москва

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В посольстве Исландии в Москве отметили национальный праздник Торраблот, посвященный середине зимы и наступлению месяца Торри, в конце мероприятия исполнялись песни "Катюша" на русском языке и "Подмосковные вечера" на исландском, сообщили РИА Новости участники мероприятия. На празднике присутствовали работающие в России исландские бизнесмены, представители российских компаний, имеющих интерес в Исландии, а также деятели культуры. В Торраблот в Исландии принято пробовать старинные блюда национальной кухни, экзотические для современного стола, поэтому в посольстве подавали кусочки знаменитой тухлой акулы, кислого кита, кислые бараньи яйца и другую экзотику. Завершился вечер исполнением песен "Катюша" на русском языке и "Подмосковные вечера" на исландском.

https://ria.ru/20220811/flag-1808753632.html

исландия

москва

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

исландия, москва, россия