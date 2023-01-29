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В посольстве Исландии в Москве на празднике Торраблот исполнили "Катюшу"
В посольстве Исландии в Москве на празднике Торраблот исполнили "Катюшу" - РИА Новости, 29.01.2023
В посольстве Исландии в Москве на празднике Торраблот исполнили "Катюшу"
В посольстве Исландии в Москве отметили национальный праздник Торраблот, посвященный середине зимы и наступлению месяца Торри, в конце мероприятия исполнялись... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T20:20
2023-01-29T20:20
2023-01-29T20:20
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В посольстве Исландии в Москве отметили национальный праздник Торраблот, посвященный середине зимы и наступлению месяца Торри, в конце мероприятия исполнялись песни "Катюша" на русском языке и "Подмосковные вечера" на исландском, сообщили РИА Новости участники мероприятия. На празднике присутствовали работающие в России исландские бизнесмены, представители российских компаний, имеющих интерес в Исландии, а также деятели культуры. В Торраблот в Исландии принято пробовать старинные блюда национальной кухни, экзотические для современного стола, поэтому в посольстве подавали кусочки знаменитой тухлой акулы, кислого кита, кислые бараньи яйца и другую экзотику. Завершился вечер исполнением песен "Катюша" на русском языке и "Подмосковные вечера" на исландском.
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исландия, москва, россия
В посольстве Исландии в Москве на празднике Торраблот исполнили "Катюшу"
В посольстве Исландии в Москве в национальный праздник Торраблот исполнили песню "Катюша"
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В посольстве Исландии в Москве отметили национальный праздник Торраблот, посвященный середине зимы и наступлению месяца Торри, в конце мероприятия исполнялись песни "Катюша" на русском языке и "Подмосковные вечера" на исландском, сообщили РИА Новости участники мероприятия.
"Обстоятельства не позволяют нам культивировать традиционные нормальные отношения, культурный обмен на политическом и дипломатическом уровне", - посетовал в своем выступлении посол Арни Тор Сигурдссон и поблагодарил всех, кто смог прийти на мероприятие. Свой тост он поднял "за дружбу". Посол выступал на русском языке.
На празднике присутствовали работающие в России
исландские бизнесмены, представители российских компаний, имеющих интерес в Исландии, а также деятели культуры.
В Торраблот в Исландии принято пробовать старинные блюда национальной кухни, экзотические для современного стола, поэтому в посольстве подавали кусочки знаменитой тухлой акулы, кислого кита, кислые бараньи яйца и другую экзотику.
Завершился вечер исполнением песен "Катюша" на русском языке и "Подмосковные вечера" на исландском.