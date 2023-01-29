https://ria.ru/20230129/katastrofa-1848161688.html

В Иране предрекли США "катастрофический сценарий" из-за Украины

В Иране предрекли США "катастрофический сценарий" из-за Украины - РИА Новости, 29.01.2023

В Иране предрекли США "катастрофический сценарий" из-за Украины

Иранский новостной телеканал Press TV предрек "катастрофический сценарий" из-за поддержки Вашингтоном Киева в украинском конфликте. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T04:47

2023-01-29T04:47

2023-01-29T08:14

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Иранский новостной телеканал Press TV предрек "катастрофический сценарий" из-за поддержки Вашингтоном Киева в украинском конфликте.Как отмечается в материале, поставки танков нарушили обещания Запада. При этом опыт США во Вьетнаме и Афганистане показывает, что Вашингтон легко разжигает региональные конфликты, но потом с огромными потерями из них выходит."Растущая поддержка ВСУ со стороны США и НАТО создала стимул для Москвы предпринять радикально агрессивные шаги, чтобы показать всю серьёзность собственных "красных линий", - резюмирует Press TV.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

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в мире, сша, нато, вооруженные силы украины, украина, россия