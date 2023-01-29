https://ria.ru/20230129/izrail-1848159726.html

Власти Израиля приняли ряд мер в ответ на атаки в Иерусалиме

Власти Израиля приняли ряд мер в ответ на атаки в Иерусалиме - РИА Новости, 29.01.2023

Власти Израиля приняли ряд мер в ответ на атаки в Иерусалиме

Власти Израиля приняли решения о ряде мер на недавние атаки в Иерусалиме, включая укрепление безопасности внутри страны, сообщает газета Times of Israel со... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T03:21

2023-01-29T03:21

2023-01-29T03:21

в мире

иерусалим

биньямин нетаньяху

хамас

израиль

восточный иерусалим

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти Израиля приняли решения о ряде мер на недавние атаки в Иерусалиме, включая укрепление безопасности внутри страны, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера страны Биньямина Нетаньяху. Как отмечает издание, среди мер также указываются: упрощение процесса получения разрешений на ношение оружия для большинства граждан Израиля и усиление подразделений армии, а также полиции. По данным газеты, военно-политический кабинет также решил, что дом террориста, который устроил теракт в пятницу в Иерусалиме, будет опечатан и снесен в будущем. Кроме того, национальное страхование и другие пособия для семей террористов будут отменены. "В воскресенье на заседании кабинета министров в полном составе будет обсуждаться закон об аннулировании национального идентификационного номера членов семей террористов", - добавляет издание. Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что в субботу два человека получили ранения в результате стрельбы в городе Давида, старейшем населенном районе Иерусалима. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт". В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. По данным израильской полиции, в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения. Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.

https://ria.ru/20230128/netanyakhu-1848148510.html

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иерусалим

израиль

восточный иерусалим

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в мире, иерусалим, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, восточный иерусалим