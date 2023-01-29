https://ria.ru/20230129/izrail-1848157314.html

В Тель-Авиве десятки тысяч израильтян вышли на митинг против правительства

В Тель-Авиве десятки тысяч израильтян вышли на митинг против правительства - РИА Новости, 29.01.2023

В Тель-Авиве десятки тысяч израильтян вышли на митинг против правительства

Десятки тысяч противников судебной реформы правительства премьера Биньямина Нетаньяху провели в субботу очередную акцию протеста в Тель-Авиве, сообщает газета... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T01:57

2023-01-29T01:57

2023-01-29T02:13

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тель-авив

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биньямин нетаньяху

ярив левин

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Десятки тысяч противников судебной реформы правительства премьера Биньямина Нетаньяху провели в субботу очередную акцию протеста в Тель-Авиве, сообщает газета Jerusalem Post. Это был четвертый по счету митинг с момента обнародования плана судебной реформы. По данным полиции Израиля, более 130 тысяч человек собрались на предыдущую массовую манифестацию неделю назад в Тель-Авиве. "Десятки тысяч израильтян провели сдержанные акции протеста против судебной реформы правительства в субботу вечером", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, многие акции протеста начались с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме. По данным издания Haaretz, около 60 тысяч человек по всему Израилю приняли участие в акциях. Четвертого января вновь назначенный министр юстиции Ярив Левин озвучил план реформы, которая лишит Верховный суд Израиля ряда полномочий, а также даст право парламентариям оспаривать его решения. Правительство во главе с Нетаньяху приняло присягу в конце декабря 2022 года. Ранее Нетаньяху занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20230116/protesty-1845307545.html

https://ria.ru/20230113/posobie-1844696644.html

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тель-авив

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в мире, израиль, тель-авив, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, ярив левин