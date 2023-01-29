https://ria.ru/20230129/istrebiteli-1848275972.html

Глава Мюнхенской конференции выступил за отправку истребителей на Украину

Глава Мюнхенской конференции выступил за отправку истребителей на Украину - РИА Новости, 29.01.2023

Глава Мюнхенской конференции выступил за отправку истребителей на Украину

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за отправку истребителей на Украину. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T22:43

2023-01-29T22:43

2023-01-29T22:43

в мире

украина

россия

германия

олаф шольц

владимир зеленский

сергей лавров

нато

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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за отправку истребителей на Украину. Он уточнил, что речь может идти об американских истребителях F16 или истребителях советской разработки из старых запасов ГДР. По его словам, согласно международному праву, иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, включая боевые танки, а также боевые самолеты. Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить о помощи в виде самолетов и ракет. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркнул, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/istrebiteli-1847593159.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, владимир зеленский, сергей лавров, нато, ard