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Глава Мюнхенской конференции выступил за отправку истребителей на Украину - РИА Новости, 29.01.2023
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Глава Мюнхенской конференции выступил за отправку истребителей на Украину
Глава Мюнхенской конференции выступил за отправку истребителей на Украину - РИА Новости, 29.01.2023
Глава Мюнхенской конференции выступил за отправку истребителей на Украину
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за отправку истребителей на Украину. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T22:43
2023-01-29T22:43
в мире
украина
россия
германия
олаф шольц
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за отправку истребителей на Украину. Он уточнил, что речь может идти об американских истребителях F16 или истребителях советской разработки из старых запасов ГДР. По его словам, согласно международному праву, иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, включая боевые танки, а также боевые самолеты. Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить о помощи в виде самолетов и ракет. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркнул, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, владимир зеленский, сергей лавров, нато, ard
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, ARD
22:43 29.01.2023
 
Глава Мюнхенской конференции выступил за отправку истребителей на Украину

Глава Мюнхенской конференции по безопасности выступил за отправку истребителей на Украину

© AP Photo / Ariel SchalitНемецкие истребители
Немецкие истребители - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Немецкие истребители . Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за отправку истребителей на Украину.
"Я считаю, что поставка истребителей является адекватной для того, чтобы более эффективно защищать Украину против атак россиян", - сказал Хойсген в эфире первого немецкого канала ARD.
Он уточнил, что речь может идти об американских истребителях F16 или истребителях советской разработки из старых запасов ГДР.
По его словам, согласно международному праву, иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, включая боевые танки, а также боевые самолеты.
Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить о помощи в виде самолетов и ракет.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркнул, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияГерманияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОARD
 
 
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