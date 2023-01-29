https://ria.ru/20230129/istrebiteli-1848240214.html
Байрактар заявил, что для использования F-35 необходимо разрешение США
Байрактар заявил, что для использования F-35 необходимо разрешение США - РИА Новости, 29.01.2023
Байрактар заявил, что для использования F-35 необходимо разрешение США
Глава правления ведущего производителя беспилотной летательной авиации, турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар заявил, что покупатели американских... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T16:42
2023-01-29T16:42
2023-01-29T17:08
технологии
сша
турция
вашингтон (штат)
с-400 «триумф»
f-35
f-16
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АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Глава правления ведущего производителя беспилотной летательной авиации, турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар заявил, что покупатели американских истребителей F-35 не могут использовать их самостоятельно, без разрешения Вашингтона. США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники. "Когда речь идет об обороне, суверенитет государств возможен только тогда, когда они разрабатывают собственные технологии. Посмотрите на страны, которые покупают F-35, и посмотрите на то, с какими проблемами они сталкиваются. Они говорят, что не могут использовать их самостоятельно без разрешения США. Самое передовое решение, которое вы закупаете извне, гораздо хуже, чем даже самая посредственная технология, которую вы создаете своими силами. Высокие технологии сопровождаются оковами. Я считаю, что лучшее решение - продолжать идти по этому, независимому пути", - приводит слова Байрактара газета Aydınlık. Байрактар также добавил, что окончательное решение по продаже продукции принимается на официальном уровне. Ранее сообщалось, что Baykar подписала контракты с 18 странами в прошлом году, объем экспорта составил 1,18 миллиарда долларов. "Это решает государство. Мы можем сказать, что не будем продавать. Но государство решает, будем мы продавать или нет. Министерство иностранных дел, министерство национальной обороны, управление по оборонной промышленности... Они решают… Мы не принимаем окончательного решения", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html
https://ria.ru/20230120/aviatsiya-1846291378.html
сша
турция
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технологии, сша, турция, вашингтон (штат), с-400 «триумф», f-35, f-16
Технологии, США, Турция, Вашингтон (штат), С-400 «Триумф», F-35, F-16
16:42 29.01.2023 (обновлено: 17:08 29.01.2023)
Байрактар заявил, что для использования F-35 необходимо разрешение США
Байрактар: покупатели истребителей F-35 не смогут использовать их без разрешения США
АНКАРА, 29 янв – РИА Новости.
Глава правления ведущего производителя беспилотной летательной авиации, турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар заявил
, что покупатели американских истребителей F-35 не могут использовать их самостоятельно, без разрешения Вашингтона.
США
ранее исключили Турцию
из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.
"Когда речь идет об обороне, суверенитет государств возможен только тогда, когда они разрабатывают собственные технологии. Посмотрите на страны, которые покупают F-35, и посмотрите на то, с какими проблемами они сталкиваются. Они говорят, что не могут использовать их самостоятельно без разрешения США. Самое передовое решение, которое вы закупаете извне, гораздо хуже, чем даже самая посредственная технология, которую вы создаете своими силами. Высокие технологии сопровождаются оковами. Я считаю, что лучшее решение - продолжать идти по этому, независимому пути", - приводит слова Байрактара газета Aydınlık.
Байрактар также добавил, что окончательное решение по продаже продукции принимается на официальном уровне.
Ранее сообщалось, что Baykar подписала контракты с 18 странами в прошлом году, объем экспорта составил 1,18 миллиарда долларов.
"Это решает государство. Мы можем сказать, что не будем продавать. Но государство решает, будем мы продавать или нет. Министерство иностранных дел, министерство национальной обороны, управление по оборонной промышленности... Они решают… Мы не принимаем окончательного решения", - подчеркнул он.