https://ria.ru/20230129/iran-1848269406.html

Эрдоган допустил возможное подключение Ирана к планируемым переговорам

Эрдоган допустил возможное подключение Ирана к планируемым переговорам - РИА Новости, 29.01.2023

Эрдоган допустил возможное подключение Ирана к планируемым переговорам

Президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T21:21

2023-01-29T21:21

2023-01-29T21:26

иран

турция

россия

в мире

цены на нефть

сирия

владимир путин

башар асад

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АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД.В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планируется встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. По словам главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу, такая встреча может пройти в начале февраля.

https://ria.ru/20230129/erdogan-1848267167.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

иран, турция, россия, в мире, цены на нефть, сирия, владимир путин, башар асад, мевлют чавушоглу