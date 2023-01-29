21:21 29.01.2023 (обновлено: 21:26 29.01.2023)
Эрдоган допустил возможное подключение Ирана к планируемым переговорам
Эрдоган: Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, России и Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД.
"Мы говорим: пусть Россия-Турция-Сирия объединятся в трио. Пусть Иран также присоединится, давайте проведем наши переговоры таким образом, и пусть в регионе наступит мир. Здесь мы тоже получаем результаты", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в турецком Биледжике.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планируется встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. По словам главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу, такая встреча может пройти в начале февраля.