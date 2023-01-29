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Эрдоган допустил возможное подключение Ирана к планируемым переговорам - РИА Новости, 29.01.2023
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Эрдоган допустил возможное подключение Ирана к планируемым переговорам
Эрдоган допустил возможное подключение Ирана к планируемым переговорам - РИА Новости, 29.01.2023
Эрдоган допустил возможное подключение Ирана к планируемым переговорам
Президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T21:21
2023-01-29T21:26
иран
турция
россия
в мире
цены на нефть
сирия
владимир путин
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АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД.В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планируется встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. По словам главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу, такая встреча может пройти в начале февраля.
https://ria.ru/20230129/erdogan-1848267167.html
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иран, турция, россия, в мире, цены на нефть, сирия, владимир путин, башар асад, мевлют чавушоглу
Иран, Турция, Россия, В мире, Цены на нефть, Сирия, Владимир Путин, Башар Асад, Мевлют Чавушоглу
21:21 29.01.2023 (обновлено: 21:26 29.01.2023)
 
Эрдоган допустил возможное подключение Ирана к планируемым переговорам

Эрдоган: Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, России и Сирии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД.
"Мы говорим: пусть Россия-Турция-Сирия объединятся в трио. Пусть Иран также присоединится, давайте проведем наши переговоры таким образом, и пусть в регионе наступит мир. Здесь мы тоже получаем результаты", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в турецком Биледжике.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планируется встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. По словам главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу, такая встреча может пройти в начале февраля.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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ИранТурцияРоссияВ миреЦены на нефтьСирияВладимир ПутинБашар АсадМевлют Чавушоглу
 
 
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