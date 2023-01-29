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Блинкен: США рассмотрят все варианты, чтобы Иран не получил ядерное оружие - РИА Новости, 29.01.2023
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Блинкен: США рассмотрят все варианты, чтобы Иран не получил ядерное оружие
Блинкен: США рассмотрят все варианты, чтобы Иран не получил ядерное оружие - РИА Новости, 29.01.2023
Блинкен: США рассмотрят все варианты, чтобы Иран не получил ядерное оружие
Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу Al-Arabiya. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T19:22
2023-01-29T22:58
в мире
цены на нефть
сша
иран
вашингтон (штат)
энтони блинкен
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
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КАИР, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу Al-Arabiya. В воскресенье Блинкен прибыл в Каир, где он проведет встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. На 30-31 января у главы госдепартамента США запланировано посещение Иерусалима для переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и Рамаллаха, где Блинкена примет палестинский лидер Махмуд Аббас. "На столе есть все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие", - сказал Блинкен, отметив, что в США по-прежнему считают дипломатию наиболее эффективным способом борьбы с иранской ядерной программой. Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон "продолжает искать пути по пресечению вредоносной деятельности Ирана". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа 2022 года направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа 2022 года получила ответ США.
https://ria.ru/20230129/ucheniya-1848233574.html
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иран
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в мире, цены на нефть, сша, иран, вашингтон (штат), энтони блинкен, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, евросоюз
В мире, Цены на нефть, США, Иран, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Евросоюз
19:22 29.01.2023 (обновлено: 22:58 29.01.2023)
 
Блинкен: США рассмотрят все варианты, чтобы Иран не получил ядерное оружие

Блинкен: США рассматривают все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие

CC BY 2.0 / Ninara / Yazd IranВид на город Йезд
Вид на город Йезд - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
CC BY 2.0 / Ninara / Yazd Iran
Вид на город Йезд. Архивное фото
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КАИР, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу Al-Arabiya.
В воскресенье Блинкен прибыл в Каир, где он проведет встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. На 30-31 января у главы госдепартамента США запланировано посещение Иерусалима для переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и Рамаллаха, где Блинкена примет палестинский лидер Махмуд Аббас.
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"На столе есть все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие", - сказал Блинкен, отметив, что в США по-прежнему считают дипломатию наиболее эффективным способом борьбы с иранской ядерной программой.
Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон "продолжает искать пути по пресечению вредоносной деятельности Ирана".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа 2022 года направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа 2022 года получила ответ США.
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В миреЦены на нефтьСШАИранВашингтон (штат)Энтони БлинкенБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасЕвросоюз
 
 
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