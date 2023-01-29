https://ria.ru/20230129/iran-1848228582.html
Иран обвинил Израиль в медиа-атаке для дестабилизации ситуации
Иран обвинил Израиль в медиа-атаке для дестабилизации ситуации - РИА Новости, 29.01.2023
Иран обвинил Израиль в медиа-атаке для дестабилизации ситуации
Израиль на фоне субботних происшествий в Иране – землетрясения, взрыва на заводе моторных масел, а также атаки дронов на завод минобороны в Исфахане –... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T15:35
2023-01-29T15:35
2023-01-29T15:35
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исфахан
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Израиль на фоне субботних происшествий в Иране – землетрясения, взрыва на заводе моторных масел, а также атаки дронов на завод минобороны в Исфахане – "сформировал медиа-атаку" и попытался связать эти события для дестабилизации ситуации в стране, передает агентство IRNA. "В субботу вечером один из военных комплексов минобороны в Исфахане стал объектом безуспешной атаки мини-дронов, после чего была сформирована медиа-атака, чтобы широко показать и связать это нападение с атаками и событиями, якобы произошедших в других провинциальных центрах", - говорится в сообщении. В субботу вечером также произошло мощное землетрясение на северо-западе Ирана в районе города Хой, а также взрыв и последовавший за ним пожар на заводе моторных масел в городе Азаршахр. Агентство подчеркивает, что "все сообщения в социальных сетях и СМИ о взрывах в иранских городах, таких как Альборз, Хамадан, Кередж – фейковые", их и пытался распространить в интернете Израиль, но "ему это не удалось". Израильские специалисты, добавляет IRNA, также пытались вбросить в социальных сетях слухи об убийстве сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) и об активации сигнала тревоги о воздушной атаке в разных городах Ирана, в том числе и в столице - Тегеране. Как отмечает агентство, одновременность этих событий "стала основой пропагандистской линии Израиля", которая хотела связать эти события, вбрасывая сообщения с опорой на якобы слухи от жителей страны, чтобы представить обстановку в Иране как "небезопасную" и вызвать тревогу у иранских граждан.
https://ria.ru/20230128/bayden-1848038098.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, исфахан
В мире, Иран, Израиль, Исфахан
Иран обвинил Израиль в медиа-атаке для дестабилизации ситуации
Иран обвинил Израиль в распространении фейков о взрыве в Исфахане и землетрясении
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости.
Израиль на фоне субботних происшествий в Иране – землетрясения, взрыва на заводе моторных масел, а также атаки дронов на завод минобороны в Исфахане – "сформировал медиа-атаку" и попытался связать эти события для дестабилизации ситуации в стране, передает агентство
IRNA.
"В субботу вечером один из военных комплексов минобороны в Исфахане стал объектом безуспешной атаки мини-дронов, после чего была сформирована медиа-атака, чтобы широко показать и связать это нападение с атаками и событиями, якобы произошедших в других провинциальных центрах", - говорится в сообщении.
В субботу вечером также произошло мощное землетрясение на северо-западе Ирана в районе города Хой, а также взрыв и последовавший за ним пожар на заводе моторных масел в городе Азаршахр.
Агентство подчеркивает, что "все сообщения в социальных сетях и СМИ о взрывах в иранских городах, таких как Альборз, Хамадан, Кередж – фейковые", их и пытался распространить в интернете Израиль, но "ему это не удалось".
Израильские специалисты, добавляет IRNA, также пытались вбросить в социальных сетях слухи об убийстве сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) и об активации сигнала тревоги о воздушной атаке в разных городах Ирана, в том числе и в столице - Тегеране.
Как отмечает агентство, одновременность этих событий "стала основой пропагандистской линии Израиля", которая хотела связать эти события, вбрасывая сообщения с опорой на якобы слухи от жителей страны, чтобы представить обстановку в Иране как "небезопасную" и вызвать тревогу у иранских граждан.