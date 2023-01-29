https://ria.ru/20230129/iran-1848228582.html

Иран обвинил Израиль в медиа-атаке для дестабилизации ситуации

Иран обвинил Израиль в медиа-атаке для дестабилизации ситуации - РИА Новости, 29.01.2023

Иран обвинил Израиль в медиа-атаке для дестабилизации ситуации

Израиль на фоне субботних происшествий в Иране – землетрясения, взрыва на заводе моторных масел, а также атаки дронов на завод минобороны в Исфахане –... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T15:35

2023-01-29T15:35

2023-01-29T15:35

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Израиль на фоне субботних происшествий в Иране – землетрясения, взрыва на заводе моторных масел, а также атаки дронов на завод минобороны в Исфахане – "сформировал медиа-атаку" и попытался связать эти события для дестабилизации ситуации в стране, передает агентство IRNA. "В субботу вечером один из военных комплексов минобороны в Исфахане стал объектом безуспешной атаки мини-дронов, после чего была сформирована медиа-атака, чтобы широко показать и связать это нападение с атаками и событиями, якобы произошедших в других провинциальных центрах", - говорится в сообщении. В субботу вечером также произошло мощное землетрясение на северо-западе Ирана в районе города Хой, а также взрыв и последовавший за ним пожар на заводе моторных масел в городе Азаршахр. Агентство подчеркивает, что "все сообщения в социальных сетях и СМИ о взрывах в иранских городах, таких как Альборз, Хамадан, Кередж – фейковые", их и пытался распространить в интернете Израиль, но "ему это не удалось". Израильские специалисты, добавляет IRNA, также пытались вбросить в социальных сетях слухи об убийстве сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) и об активации сигнала тревоги о воздушной атаке в разных городах Ирана, в том числе и в столице - Тегеране. Как отмечает агентство, одновременность этих событий "стала основой пропагандистской линии Израиля", которая хотела связать эти события, вбрасывая сообщения с опорой на якобы слухи от жителей страны, чтобы представить обстановку в Иране как "небезопасную" и вызвать тревогу у иранских граждан.

https://ria.ru/20230128/bayden-1848038098.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, израиль, исфахан