https://ria.ru/20230129/iran-1848212607.html

Члены парламента Ирана посетят объект минобороны, подвергшийся атаке дронов

Члены парламента Ирана посетят объект минобороны, подвергшийся атаке дронов - РИА Новости, 29.01.2023

Члены парламента Ирана посетят объект минобороны, подвергшийся атаке дронов

Три члена комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана планируют посетить объект министерства обороны в городе Исфахан, на котором... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T13:50

2023-01-29T13:50

2023-01-29T13:50

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Три члена комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана планируют посетить объект министерства обороны в городе Исфахан, на котором в субботу вечером прогремел взрыв в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил член комитета Шахрияр Хейдари. Как отмечали ранее иранские СМИ, военный объект в результате атаки мини-дронов получил незначительные повреждения, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. "Три члена комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента посетят Исфахан для осмотра места взрыва, произошедшего прошлой ночью (на объекте министерства обороны – ред.)", – приводит слова Хейдари агентство Tasnim.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, парламент ирана, исфахан