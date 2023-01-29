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Члены парламента Ирана посетят объект минобороны, подвергшийся атаке дронов - РИА Новости, 29.01.2023
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Члены парламента Ирана посетят объект минобороны, подвергшийся атаке дронов
Члены парламента Ирана посетят объект минобороны, подвергшийся атаке дронов - РИА Новости, 29.01.2023
Члены парламента Ирана посетят объект минобороны, подвергшийся атаке дронов
Три члена комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана планируют посетить объект министерства обороны в городе Исфахан, на котором... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T13:50
2023-01-29T13:50
в мире
иран
парламент ирана
исфахан
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Три члена комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана планируют посетить объект министерства обороны в городе Исфахан, на котором в субботу вечером прогремел взрыв в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил член комитета Шахрияр Хейдари. Как отмечали ранее иранские СМИ, военный объект в результате атаки мини-дронов получил незначительные повреждения, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. "Три члена комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента посетят Исфахан для осмотра места взрыва, произошедшего прошлой ночью (на объекте министерства обороны – ред.)", – приводит слова Хейдари агентство Tasnim.
https://ria.ru/20230129/iran-1848211369.html
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в мире, иран, парламент ирана, исфахан
В мире, Иран, Парламент Ирана, Исфахан
13:50 29.01.2023
 
Члены парламента Ирана посетят объект минобороны, подвергшийся атаке дронов

Три члена парламента Ирана посетят объект минобороны в Исфахане, подвергшийся атаке дронов

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Три члена комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана планируют посетить объект министерства обороны в городе Исфахан, на котором в субботу вечером прогремел взрыв в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил член комитета Шахрияр Хейдари.
Как отмечали ранее иранские СМИ, военный объект в результате атаки мини-дронов получил незначительные повреждения, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны.
"Три члена комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента посетят Исфахан для осмотра места взрыва, произошедшего прошлой ночью (на объекте министерства обороны – ред.)", – приводит слова Хейдари агентство Tasnim.
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