Рейтинг@Mail.ru
В посольстве заявили, что россияне не пострадали при взрывах в Иране - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/iran-1848191585.html
В посольстве заявили, что россияне не пострадали при взрывах в Иране
В посольстве заявили, что россияне не пострадали при взрывах в Иране - РИА Новости, 29.01.2023
В посольстве заявили, что россияне не пострадали при взрывах в Иране
Информации о россиянах, пострадавших при взрывах в иранском Исфахане, не поступало, все российские загранучреждения работают в штатном режиме, сообщило... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:16
2023-01-29T11:21
в мире
россия
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Информации о россиянах, пострадавших при взрывах в иранском Исфахане, не поступало, все российские загранучреждения работают в штатном режиме, сообщило посольство РФ в Иране."Внимательно анализируем сообщения СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана. Находимся в постоянном контакте с генконсульствами Российской Федерации в Реште и Исфахане, а также другими росорганизациями. Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме", - отмечает посольство в своем Telegram-канале.По сообщению дипмиссии, оно ориентируется на официальное заявление министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана о том, что вечером 28 января около 23:30 была произведена атака с применением беспилотников на один из производственных объектов этого ведомства в городе Исфахане. Серьезных повреждений, равно как и человеческих жертв, нет. В результате работы системы ПВО один БПЛА был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.
https://ria.ru/20230128/bayden-1848038098.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_163:0:2374:1658_1920x0_80_0_0_e37399634fe322af08fb5766dbf6cc1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран
В мире, Россия, Иран
11:16 29.01.2023 (обновлено: 11:21 29.01.2023)
 
В посольстве заявили, что россияне не пострадали при взрывах в Иране

В посольство не поступало информации о россиянах, пострадавших при взрывах в Иране

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Информации о россиянах, пострадавших при взрывах в иранском Исфахане, не поступало, все российские загранучреждения работают в штатном режиме, сообщило посольство РФ в Иране.
"Внимательно анализируем сообщения СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана. Находимся в постоянном контакте с генконсульствами Российской Федерации в Реште и Исфахане, а также другими росорганизациями. Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме", - отмечает посольство в своем Telegram-канале.
По сообщению дипмиссии, оно ориентируется на официальное заявление министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана о том, что вечером 28 января около 23:30 была произведена атака с применением беспилотников на один из производственных объектов этого ведомства в городе Исфахане. Серьезных повреждений, равно как и человеческих жертв, нет. В результате работы системы ПВО один БПЛА был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 00:32
Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме
 
В миреРоссияИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала