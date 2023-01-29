https://ria.ru/20230129/iran-1848191585.html

В посольстве заявили, что россияне не пострадали при взрывах в Иране

В посольстве заявили, что россияне не пострадали при взрывах в Иране - РИА Новости, 29.01.2023

В посольстве заявили, что россияне не пострадали при взрывах в Иране

Информации о россиянах, пострадавших при взрывах в иранском Исфахане, не поступало, все российские загранучреждения работают в штатном режиме, сообщило... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T11:16

2023-01-29T11:16

2023-01-29T11:21

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Информации о россиянах, пострадавших при взрывах в иранском Исфахане, не поступало, все российские загранучреждения работают в штатном режиме, сообщило посольство РФ в Иране."Внимательно анализируем сообщения СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана. Находимся в постоянном контакте с генконсульствами Российской Федерации в Реште и Исфахане, а также другими росорганизациями. Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме", - отмечает посольство в своем Telegram-канале.По сообщению дипмиссии, оно ориентируется на официальное заявление министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана о том, что вечером 28 января около 23:30 была произведена атака с применением беспилотников на один из производственных объектов этого ведомства в городе Исфахане. Серьезных повреждений, равно как и человеческих жертв, нет. В результате работы системы ПВО один БПЛА был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

https://ria.ru/20230128/bayden-1848038098.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, иран