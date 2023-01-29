https://ria.ru/20230129/iran-1848158114.html

Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 447 человек

Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 447 человек - РИА Новости, 29.01.2023

Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 447 человек

Число пострадавших в результате землетрясения на севере-западе Ирана выросло до 447 человек, число погибших увеличилось до трех, передает агентство Fars. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T02:22

2023-01-29T02:22

2023-01-29T02:45

иран

в мире

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на севере-западе Ирана выросло до 447 человек, число погибших увеличилось до трех, передает агентство Fars. Ранее сообщалось о двух погибших и 307 раненых. "Число пострадавших в землетрясении в городе Хой достигло 447 человек, а число погибших выросло до трех человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что к настоящему моменту зафиксировано 25 повторных толчков.

https://ria.ru/20230128/zemletryasenie-1848077451.html

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