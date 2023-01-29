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Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 447 человек
Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 447 человек - РИА Новости, 29.01.2023
Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 447 человек
Число пострадавших в результате землетрясения на севере-западе Ирана выросло до 447 человек, число погибших увеличилось до трех, передает агентство Fars. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T02:22
2023-01-29T02:22
2023-01-29T02:45
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на севере-западе Ирана выросло до 447 человек, число погибших увеличилось до трех, передает агентство Fars. Ранее сообщалось о двух погибших и 307 раненых. "Число пострадавших в землетрясении в городе Хой достигло 447 человек, а число погибших выросло до трех человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что к настоящему моменту зафиксировано 25 повторных толчков.
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иран, в мире
02:22 29.01.2023 (обновлено: 02:45 29.01.2023)
Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 447 человек
Fars: число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 447 человек, трое погибли