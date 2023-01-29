Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 447 человек - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/iran-1848158114.html
Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 447 человек
Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 447 человек - РИА Новости, 29.01.2023
Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 447 человек
Число пострадавших в результате землетрясения на севере-западе Ирана выросло до 447 человек, число погибших увеличилось до трех, передает агентство Fars. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T02:22
2023-01-29T02:45
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_3ae7cddfc87114faa0cc10eb82e187e2.jpg
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на севере-западе Ирана выросло до 447 человек, число погибших увеличилось до трех, передает агентство Fars. Ранее сообщалось о двух погибших и 307 раненых. "Число пострадавших в землетрясении в городе Хой достигло 447 человек, а число погибших выросло до трех человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что к настоящему моменту зафиксировано 25 повторных толчков.
https://ria.ru/20230128/zemletryasenie-1848077451.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_551:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_9aee52e2338e3720ac2d9f212cb5946d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире
Иран, В мире
02:22 29.01.2023 (обновлено: 02:45 29.01.2023)
 
Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 447 человек

Fars: число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 447 человек, трое погибли

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на севере-западе Ирана выросло до 447 человек, число погибших увеличилось до трех, передает агентство Fars.
Ранее сообщалось о двух погибших и 307 раненых.
"Число пострадавших в землетрясении в городе Хой достигло 447 человек, а число погибших выросло до трех человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к настоящему моменту зафиксировано 25 повторных толчков.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 12:23
В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1
 
ИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала