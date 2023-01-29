02:13 29.01.2023 (обновлено: 02:58 29.01.2023)
СМИ: склад боеприпасов в иранском Исфахане подвергся атаке беспилотников
Минобороны Ирана: склад боеприпасов в городе Исфахан атаковали беспилотники
© Pixabay / mostafa_meraji Провинция Исфахан, Иран
© Pixabay / mostafa_meraji
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан в центре страны, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников, передает агентство IRNA.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на одном из оборонных предприятий.
"Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.
О том, кто стоит за атакой, пока ничего не сообщается.
Кроме того, как передает агентство Tasnim, взрыв и последовавший за ним пожар произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. О жертвах пока ничего не известно.
Ранее в этой провинции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, унесшее жизни как минимум трех человек. По последним данным, еще 447 человек пострадали.