https://ria.ru/20230129/iran-1848157971.html

СМИ: склад боеприпасов в иранском Исфахане подвергся атаке беспилотников

СМИ: склад боеприпасов в иранском Исфахане подвергся атаке беспилотников - РИА Новости, 29.01.2023

СМИ: склад боеприпасов в иранском Исфахане подвергся атаке беспилотников

Склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан в центре страны, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T02:13

2023-01-29T02:13

2023-01-29T02:58

в мире

исфахан

министерство обороны ирана

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан в центре страны, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников, передает агентство IRNA.Ранее сообщалось, что взрыв произошел на одном из оборонных предприятий.Как отмечает агентство, в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.О том, кто стоит за атакой, пока ничего не сообщается.Кроме того, как передает агентство Tasnim, взрыв и последовавший за ним пожар произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. О жертвах пока ничего не известно.Ранее в этой провинции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, унесшее жизни как минимум трех человек. По последним данным, еще 447 человек пострадали.

https://ria.ru/20230128/bayden-1848038098.html

исфахан

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в мире, исфахан, министерство обороны ирана