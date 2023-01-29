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СМИ: склад боеприпасов в иранском Исфахане подвергся атаке беспилотников - РИА Новости, 29.01.2023
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СМИ: склад боеприпасов в иранском Исфахане подвергся атаке беспилотников
СМИ: склад боеприпасов в иранском Исфахане подвергся атаке беспилотников - РИА Новости, 29.01.2023
СМИ: склад боеприпасов в иранском Исфахане подвергся атаке беспилотников
Склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан в центре страны, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T02:13
2023-01-29T02:58
в мире
исфахан
министерство обороны ирана
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан в центре страны, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников, передает агентство IRNA.Ранее сообщалось, что взрыв произошел на одном из оборонных предприятий.Как отмечает агентство, в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.О том, кто стоит за атакой, пока ничего не сообщается.Кроме того, как передает агентство Tasnim, взрыв и последовавший за ним пожар произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. О жертвах пока ничего не известно.Ранее в этой провинции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, унесшее жизни как минимум трех человек. По последним данным, еще 447 человек пострадали.
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в мире, исфахан, министерство обороны ирана
В мире, Исфахан, Министерство обороны Ирана
02:13 29.01.2023 (обновлено: 02:58 29.01.2023)
 
СМИ: склад боеприпасов в иранском Исфахане подвергся атаке беспилотников

Минобороны Ирана: склад боеприпасов в городе Исфахан атаковали беспилотники

© Pixabay / mostafa_meraji Провинция Исфахан, Иран
Провинция Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Pixabay / mostafa_meraji
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан в центре страны, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников, передает агентство IRNA.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на одном из оборонных предприятий.
"Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.
О том, кто стоит за атакой, пока ничего не сообщается.
Кроме того, как передает агентство Tasnim, взрыв и последовавший за ним пожар произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. О жертвах пока ничего не известно.
Ранее в этой провинции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, унесшее жизни как минимум трех человек. По последним данным, еще 447 человек пострадали.
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В миреИсфаханМинистерство обороны Ирана
 
 
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