https://ria.ru/20230129/iran-1848154365.html

СМИ: число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 307 человек

СМИ: число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 307 человек - РИА Новости, 29.01.2023

СМИ: число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 307 человек

Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 307 человек, передает агентство Fars со ссылкой на сотрудников Общества красного РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T00:52

2023-01-29T00:52

2023-01-29T02:45

иран

в мире

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 307 человек, передает агентство Fars со ссылкой на сотрудников Общества красного полумесяца. Ранее иранские СМИ сообщали о 122 пострадавших. "В своем последнем отчете Организация красного полумесяца по оказанию экстренной помощи сообщила, что 307 человек получили ранения, в том числе 300 человек в городе Хой и семь человек в городе Сельмас в результате землетрясения", - говорится в сообщении. В субботу вечером в районе города Хой на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. В социальных сетях и СМИ публикуются фотографии из разных населенных пунктов провинции с многочисленными разрушениями жилых домов и транспорта.

https://ria.ru/20230129/isfakhan-1848152778.html

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иран, в мире