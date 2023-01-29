https://ria.ru/20230129/iran-1848154365.html
СМИ: число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 307 человек
СМИ: число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 307 человек - РИА Новости, 29.01.2023
СМИ: число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 307 человек
Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 307 человек, передает агентство Fars со ссылкой на сотрудников Общества красного РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T00:52
2023-01-29T00:52
2023-01-29T02:45
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 307 человек, передает агентство Fars со ссылкой на сотрудников Общества красного полумесяца. Ранее иранские СМИ сообщали о 122 пострадавших. "В своем последнем отчете Организация красного полумесяца по оказанию экстренной помощи сообщила, что 307 человек получили ранения, в том числе 300 человек в городе Хой и семь человек в городе Сельмас в результате землетрясения", - говорится в сообщении. В субботу вечером в районе города Хой на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. В социальных сетях и СМИ публикуются фотографии из разных населенных пунктов провинции с многочисленными разрушениями жилых домов и транспорта.
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иран, в мире
00:52 29.01.2023 (обновлено: 02:45 29.01.2023)
СМИ: число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 307 человек
Fars: число пострадавших после землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 307 человек
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости.
Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 307 человек, передает
агентство Fars со ссылкой на сотрудников Общества красного полумесяца.
Ранее иранские СМИ сообщали о 122 пострадавших.
"В своем последнем отчете Организация красного полумесяца по оказанию экстренной помощи сообщила, что 307 человек получили ранения, в том числе 300 человек в городе Хой и семь человек в городе Сельмас в результате землетрясения", - говорится в сообщении.
В субботу вечером в районе города Хой на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. В социальных сетях и СМИ публикуются фотографии из разных населенных пунктов провинции с многочисленными разрушениями жилых домов и транспорта.