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СМИ: число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 307 человек - РИА Новости, 29.01.2023
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СМИ: число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 307 человек
СМИ: число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 307 человек - РИА Новости, 29.01.2023
СМИ: число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 307 человек
Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 307 человек, передает агентство Fars со ссылкой на сотрудников Общества красного РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T00:52
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иран
в мире
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 307 человек, передает агентство Fars со ссылкой на сотрудников Общества красного полумесяца. Ранее иранские СМИ сообщали о 122 пострадавших. "В своем последнем отчете Организация красного полумесяца по оказанию экстренной помощи сообщила, что 307 человек получили ранения, в том числе 300 человек в городе Хой и семь человек в городе Сельмас в результате землетрясения", - говорится в сообщении. В субботу вечером в районе города Хой на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. В социальных сетях и СМИ публикуются фотографии из разных населенных пунктов провинции с многочисленными разрушениями жилых домов и транспорта.
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иран, в мире
Иран, В мире
00:52 29.01.2023 (обновлено: 02:45 29.01.2023)
 
СМИ: число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 307 человек

Fars: число пострадавших после землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 307 человек

© AP Photo / Abdolhossein RezvaniМужчина убирает завалы после землетрясения в Иране
Мужчина убирает завалы после землетрясения в Иране - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Abdolhossein Rezvani
Мужчина убирает завалы после землетрясения в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 307 человек, передает агентство Fars со ссылкой на сотрудников Общества красного полумесяца.
Ранее иранские СМИ сообщали о 122 пострадавших.
"В своем последнем отчете Организация красного полумесяца по оказанию экстренной помощи сообщила, что 307 человек получили ранения, в том числе 300 человек в городе Хой и семь человек в городе Сельмас в результате землетрясения", - говорится в сообщении.
В субботу вечером в районе города Хой на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. В социальных сетях и СМИ публикуются фотографии из разных населенных пунктов провинции с многочисленными разрушениями жилых домов и транспорта.
Провинция Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
00:27
СМИ: в иранском городе Исфахан произошел мощный взрыв
 
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