https://ria.ru/20230129/himars-1848232453.html

ВСУ ударили из HIMARS по автомобильному мосту в Мелитопольском районе

ВСУ ударили из HIMARS по автомобильному мосту в Мелитопольском районе - РИА Новости, 29.01.2023

ВСУ ударили из HIMARS по автомобильному мосту в Мелитопольском районе

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS автомобильный мост через реку Молочную в Мелитопольском районе, сообщил в Telegram-канале член главного совета... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T15:58

2023-01-29T15:58

2023-01-29T20:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS автомобильный мост через реку Молочную в Мелитопольском районе, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его информации, это произошло около 12:30 в поселке Светлодолинское."Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ", — уточнил Рогов.Он отметил, что есть погибшие и раненые среди мирного населения.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как заявляли в региональной администрации, основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар)