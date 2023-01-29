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ВСУ ударили из HIMARS по автомобильному мосту в Мелитопольском районе - РИА Новости, 29.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/himars-1848232453.html
ВСУ ударили из HIMARS по автомобильному мосту в Мелитопольском районе
ВСУ ударили из HIMARS по автомобильному мосту в Мелитопольском районе - РИА Новости, 29.01.2023
ВСУ ударили из HIMARS по автомобильному мосту в Мелитопольском районе
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS автомобильный мост через реку Молочную в Мелитопольском районе, сообщил в Telegram-канале член главного совета... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T15:58
2023-01-29T20:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS автомобильный мост через реку Молочную в Мелитопольском районе, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его информации, это произошло около 12:30 в поселке Светлодолинское."Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ", — уточнил Рогов.Он отметил, что есть погибшие и раненые среди мирного населения.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как заявляли в региональной администрации, основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
15:58 29.01.2023 (обновлено: 20:23 29.01.2023)
 
ВСУ ударили из HIMARS по автомобильному мосту в Мелитопольском районе

Член Запорожской администрации Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS мост через реку Молочную

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS автомобильный мост через реку Молочную в Мелитопольском районе, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его информации, это произошло около 12:30 в поселке Светлодолинское.
"Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ", — уточнил Рогов.
Он отметил, что есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как заявляли в региональной администрации, основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
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