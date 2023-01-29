https://ria.ru/20230129/gosdolg-1847888499.html

На грани провала: борьба демократов и республиканцев грозит США дефолтом

На грани провала: борьба демократов и республиканцев грозит США дефолтом - РИА Новости, 29.01.2023

На грани провала: борьба демократов и республиканцев грозит США дефолтом

Госдолг США достиг потолка — 31,4 триллиона долларов. Правительство рискует потерять статус надежного заемщика, что серьезно подорвет экономику страны... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T08:00

2023-01-29T08:00

2023-01-29T08:05

экономика

госдолг сша

республиканская партия сша

джо байден

сша

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Госдолг США достиг потолка — 31,4 триллиона долларов. Правительство рискует потерять статус надежного заемщика, что серьезно подорвет экономику страны. Республиканцы предлагают не выплачивать социальную и медицинскую страховки, а демократы — влезть в еще большие долги. Может ли это привести к дефолту — в материале РИА Новости.Мнимые числаГлавный экономист Moody's Analytics Марк Занди уверен: в этом году в США начнется рецессия. Министр финансов Джанет Йеллен призывала увеличить лимит госдолга еще в октябре, иначе правительство не сможет оплачивать счета. С другой стороны, основатель американской финансовой компании Orcam Financial Group Каллен Рош считает планку в 31,4 триллиона долларов искусственным ограничением. "Финансовым рынкам безразличен этот вопрос, а риск дефолта сводится к нулю", — утверждает он.Практика показывает: как только американский госдолг достигает лимита, правительство устанавливает новый и продолжает привлекать займы. В XX веке так поступали по меньшей мере 90 раз. При Бараке Обаме планку поднимали пять раз, а последнее повышение на 2,5 триллиона утвердил Джо Байден в декабре 2021-го.Республиканцы и демократы используют ситуацию, чтобы продавить выгодные им программы распределения средств. Первые настаивают на сокращении расходов, вторые хотят оставить все как есть. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти согласится на увеличение лимита только при пересмотре финансирования Украины, затрат на оборону, социальное страхование и медицинские программы. Байден заявил, что эти вопросы обсуждению не подлежат.Долг — проблема кредиторовЭксперты сходятся во мнении, что одним из вариантов предотвращения дефолта может стать создание американцами новой валюты для себя и некоторых союзников. По словам экономиста Александра Разуваева, такие разговоры ходят в финансовых кругах еще с 2008-го. Это, полагает специалист, позволит реструктурировать долг на условиях, выгодных США: для "хороших" парней из расчета один к одному, для "плохих" — по другому курсу, что снизит госдолг перед выбранными странами."Лимит повысят еще не один раз, но когда-нибудь действительно проведут реструктуризацию. И это не обязательно означает дефолт. Из облигаций со сроком погашения сделают "вечные" и будут выплачивать только проценты", — поясняет эксперт. Однако он допускает и более жесткий вариант: от выплат откажутся по политическим мотивам: к примеру, объявив кого-то из заемщиков тоталитарным государством.При этом, подчеркивает Разуваев, США уже неспособны обслуживать текущий долг, но выплаты по облигациям, социальные, страховые и другие платежи осуществляют за счет новых заимствований. "Вопрос в кредиторах. Тут как с оружием: союзники обязаны покупать американские облигации, но вечно тянуть эту историю невозможно", — говорит экономист.В зоне риска — крупнейшие держатели долговых бумаг (бондов): Япония (около 1,08 триллиона долларов) и Китай (870 миллиардов долларов). У России небольшой объем — всего около двух миллиардов долларов. Как объясняют аналитики, Москва оставила их для ведения взаиморасчетов с США — на гособлигации гораздо сложнее наложить арест.Еще не времяПотерять статус надежного заемщика было бы очень болезненно для США, отмечает директор по работе с элитными клиентами банка ВТБ Сергей Королев. Поэтому в крайнем случае сроки платежей просто подвинут вперед.Впрочем, утверждают эксперты, до дефолта пока далеко. Стороны, как обычно, договорятся и поднимут планку. Вопрос в том, на каких условиях. Республиканцы, в частности, предлагают уйти от исчисления долга в долларовом эквиваленте и привязать его к проценту от ВВП страны. Королев считает такую систему прогрессивной и динамической: "Чем больше ВВП, тем выше вероятность получить займы". Учитывая, что в разное время на одну и ту же сумму можно приобрести разное количество товаров, такой подход, по мнению эксперта, оправдан.Соотношение долга к ВВП — важнейший показатель надежности, добавляет Разуваев. Безопасным считается уровень до 77%, в США он уже перевалил за 130. Однако есть страны, благополучно живущие и с более высокими процентами — например, Япония (266% на сентябрь 2022-го) или Сингапур (160% в 2021-м).Причина роста долга — государство тратит больше, чем зарабатывает, и покрывает нехватку средств, выпуская облигации. Держателями таких обязательств могут быть частные лица, корпорации, Федеральная резервная система США, правительства штатов и иностранных государств, а также, например, Пенсионный фонд или Фонд социального страхования. Последние формируют внутриправительственный долг — на него приходится 6,87 триллиона долларов. Внешний или публичный долг составляет 24,5 триллиона долларов.Помимо соотношения долга к ВВП, надежность займов определяют платежный баланс и резервы, уточняет Разуваев. По данным Министерства торговли США, в третьем квартале баланс был отрицательным и составил 217 миллиардов долларов. На практике это значит, что государство расходует больше средств за границей. В этом плане, отмечает эксперт, Россия — очень надежный заемщик: госдолг страны меньше 20% от ВВП. Это один из самых низких показателей в мире.

https://ria.ru/20221120/gosdolg-1832039511.html

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экономика, госдолг сша, республиканская партия сша, джо байден, сша