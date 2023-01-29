https://ria.ru/20230129/germaniya-1848195505.html

Лидер немецкой оппозиции назвал самое уязвимое место в НАТО

Лидер немецкой оппозиции назвал самое уязвимое место в НАТО - РИА Новости, 29.01.2023

Лидер немецкой оппозиции назвал самое уязвимое место в НАТО

Бундесверу (Вооруженным силам Германии) срочно требуется новое оснащение, стране нужно больше бронетехники, военных кораблей и артиллерии, сейчас Балтийское... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T11:43

2023-01-29T11:43

2023-01-29T15:55

в мире

германия

фридрих мерц

бундесвер германии

нато

европа

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БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Бундесверу (Вооруженным силам Германии) срочно требуется новое оснащение, стране нужно больше бронетехники, военных кораблей и артиллерии, сейчас Балтийское море является самым уязвимым во всей зоне НАТО, заявил лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. "Бундесверу срочно требуется новое оснащение. Мы создали все условия для этого в парламенте с помощью специального фонда. Это было девять месяцев назад, и практически ничего не произошло", — сказал Мерц в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Он добавил, что необходимо реорганизовать союзную и национальную оборону. "Германии нужно больше бронетехники, больше военных кораблей, больше артиллерии. Балтийское море — самое уязвимое море во всей зоне НАТО", — подчеркнул Мерц. Бундестаг и бундесрат в июне прошлого года большинством голосов поддержали февральскую инициативу канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера объемом 100 миллиардов евро. Тем самым Вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.

https://ria.ru/20230129/upadok-1848158400.html

https://ria.ru/20230129/melnik-1848183742.html

германия

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, фридрих мерц, бундесвер германии, нато, европа