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Лидер немецкой оппозиции назвал самое уязвимое место в НАТО - РИА Новости, 29.01.2023
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Лидер немецкой оппозиции назвал самое уязвимое место в НАТО
Лидер немецкой оппозиции назвал самое уязвимое место в НАТО - РИА Новости, 29.01.2023
Лидер немецкой оппозиции назвал самое уязвимое место в НАТО
Бундесверу (Вооруженным силам Германии) срочно требуется новое оснащение, стране нужно больше бронетехники, военных кораблей и артиллерии, сейчас Балтийское... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:43
2023-01-29T15:55
в мире
германия
фридрих мерц
бундесвер германии
нато
европа
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БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Бундесверу (Вооруженным силам Германии) срочно требуется новое оснащение, стране нужно больше бронетехники, военных кораблей и артиллерии, сейчас Балтийское море является самым уязвимым во всей зоне НАТО, заявил лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. "Бундесверу срочно требуется новое оснащение. Мы создали все условия для этого в парламенте с помощью специального фонда. Это было девять месяцев назад, и практически ничего не произошло", — сказал Мерц в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Он добавил, что необходимо реорганизовать союзную и национальную оборону. "Германии нужно больше бронетехники, больше военных кораблей, больше артиллерии. Балтийское море — самое уязвимое море во всей зоне НАТО", — подчеркнул Мерц. Бундестаг и бундесрат в июне прошлого года большинством голосов поддержали февральскую инициативу канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера объемом 100 миллиардов евро. Тем самым Вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.
https://ria.ru/20230129/upadok-1848158400.html
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в мире, германия, фридрих мерц, бундесвер германии, нато, европа
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Бундесвер Германии, НАТО, Европа
11:43 29.01.2023 (обновлено: 15:55 29.01.2023)
 
Лидер немецкой оппозиции назвал самое уязвимое место в НАТО

Лидер ХДС Мерц назвал Балтийское море самым уязвимым местом во всей зоне НАТО

© Фото : German NavyКорабли НАТО во время учений в Балтийском море
Корабли НАТО во время учений в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Фото : German Navy
Корабли НАТО во время учений в Балтийском море. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Бундесверу (Вооруженным силам Германии) срочно требуется новое оснащение, стране нужно больше бронетехники, военных кораблей и артиллерии, сейчас Балтийское море является самым уязвимым во всей зоне НАТО, заявил лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.
"Бундесверу срочно требуется новое оснащение. Мы создали все условия для этого в парламенте с помощью специального фонда. Это было девять месяцев назад, и практически ничего не произошло", — сказал Мерц в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
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Он добавил, что необходимо реорганизовать союзную и национальную оборону. "Германии нужно больше бронетехники, больше военных кораблей, больше артиллерии. Балтийское море — самое уязвимое море во всей зоне НАТО", — подчеркнул Мерц.
Бундестаг и бундесрат в июне прошлого года большинством голосов поддержали февральскую инициативу канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера объемом 100 миллиардов евро. Тем самым Вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.
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В миреГерманияФридрих МерцБундесвер ГерманииНАТОЕвропа
 
 
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