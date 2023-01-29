11:43 29.01.2023 (обновлено: 15:55 29.01.2023)
Лидер немецкой оппозиции назвал самое уязвимое место в НАТО
Лидер ХДС Мерц назвал Балтийское море самым уязвимым местом во всей зоне НАТО
© Фото : German NavyКорабли НАТО во время учений в Балтийском море
© Фото : German Navy
Корабли НАТО во время учений в Балтийском море. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Бундесверу (Вооруженным силам Германии) срочно требуется новое оснащение, стране нужно больше бронетехники, военных кораблей и артиллерии, сейчас Балтийское море является самым уязвимым во всей зоне НАТО, заявил лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.
"Бундесверу срочно требуется новое оснащение. Мы создали все условия для этого в парламенте с помощью специального фонда. Это было девять месяцев назад, и практически ничего не произошло", — сказал Мерц в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
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Он добавил, что необходимо реорганизовать союзную и национальную оборону. "Германии нужно больше бронетехники, больше военных кораблей, больше артиллерии. Балтийское море — самое уязвимое море во всей зоне НАТО", — подчеркнул Мерц.
Бундестаг и бундесрат в июне прошлого года большинством голосов поддержали февральскую инициативу канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера объемом 100 миллиардов евро. Тем самым Вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.