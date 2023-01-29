https://ria.ru/20230129/germaniya-1848190656.html
Действия Шольца по Украине вызвали раздражение НАТО, заявили в ХДС
Действия Шольца по Украине вызвали раздражение НАТО, заявили в ХДС - РИА Новости, 29.01.2023
Действия Шольца по Украине вызвали раздражение НАТО, заявили в ХДС
Действия Германии в вопросе поддержки Украины вызывают раздражение у НАТО и ЕС, заявил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:06
2023-01-29T11:06
2023-01-29T14:47
в мире
германия
украина
фридрих мерц
олаф шольц
нато
евросоюз
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Действия Германии в вопросе поддержки Украины вызывают раздражение у НАТО и ЕС, заявил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью газете Bild am Sonntag. Он отметил, что канцлер Олаф Шольц все еще должен ответить на многие вопросы, касающиеся танков Leopard — например, почему они потребовались именно сейчас, как он оценивает боеспособность этих машин, а также сам ход конфликта на Украине. "Шольц также умалчивает о своих многомесячных колебаниях. В НАТО и ЕС сохраняется значительное раздражение по поводу Германии", — сказал Мерц. Он добавил, что в ХДС серьезно относятся к обеспокоенности людей по поводу возможного ответа России на решение Берлина передать ВСУ танки. По мнению Мерца, конфликт угрожает не только Украине, но и всей Европе. "А значит, и нашей свободе", — заключил лидер оппозиции. На этой неделе правительство Германии объявило о решении выделить для Киева Leopard 2. На первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. При этом США пообещали Украине свои Abrams, но, как позже уточнили в Белом доме, их поставка займет много месяцев.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230128/medvedev-1848095987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, украина, фридрих мерц, олаф шольц, нато, евросоюз, хдс/хсс, россия
В мире, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, НАТО, Евросоюз, ХДС/ХСС, Россия
11:06 29.01.2023 (обновлено: 14:47 29.01.2023)
Действия Шольца по Украине вызвали раздражение НАТО, заявили в ХДС
В ХДС заявили о раздражении НАТО и ЕС из-за действий Берлина по поддержке Украины