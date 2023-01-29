https://ria.ru/20230129/germaniya-1848190656.html

Действия Шольца по Украине вызвали раздражение НАТО, заявили в ХДС

Действия Шольца по Украине вызвали раздражение НАТО, заявили в ХДС - РИА Новости, 29.01.2023

Действия Шольца по Украине вызвали раздражение НАТО, заявили в ХДС

Действия Германии в вопросе поддержки Украины вызывают раздражение у НАТО и ЕС, заявил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T11:06

2023-01-29T11:06

2023-01-29T14:47

в мире

германия

украина

фридрих мерц

олаф шольц

нато

евросоюз

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Действия Германии в вопросе поддержки Украины вызывают раздражение у НАТО и ЕС, заявил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью газете Bild am Sonntag. Он отметил, что канцлер Олаф Шольц все еще должен ответить на многие вопросы, касающиеся танков Leopard — например, почему они потребовались именно сейчас, как он оценивает боеспособность этих машин, а также сам ход конфликта на Украине. "Шольц также умалчивает о своих многомесячных колебаниях. В НАТО и ЕС сохраняется значительное раздражение по поводу Германии", — сказал Мерц. Он добавил, что в ХДС серьезно относятся к обеспокоенности людей по поводу возможного ответа России на решение Берлина передать ВСУ танки. По мнению Мерца, конфликт угрожает не только Украине, но и всей Европе. "А значит, и нашей свободе", — заключил лидер оппозиции. На этой неделе правительство Германии объявило о решении выделить для Киева Leopard 2. На первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. При этом США пообещали Украине свои Abrams, но, как позже уточнили в Белом доме, их поставка займет много месяцев.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230128/medvedev-1848095987.html

https://ria.ru/20230129/ssha-1848162240.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, украина, фридрих мерц, олаф шольц, нато, евросоюз, хдс/хсс, россия