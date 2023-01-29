https://ria.ru/20230129/erdogan-1848272110.html

Эрдоган назвал отношения с Путиным доверительными

Эрдоган назвал отношения с Путиным доверительными - РИА Новости, 29.01.2023

Эрдоган назвал отношения с Путиным доверительными

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным основаны на честности и взаимном доверии, а отношения Анкары и РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T21:51

2023-01-29T21:51

2023-01-29T21:51

турция

анкара (провинция)

москва

владимир путин

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АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным основаны на честности и взаимном доверии, а отношения Анкары и Москвы - на взаимном уважении. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран, он последовательный и надежный партнер, хоть и непростой.

https://ria.ru/20230129/erdogan-1848267167.html

турция

анкара (провинция)

москва

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

турция, анкара (провинция), москва, владимир путин