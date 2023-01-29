Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал отношения с Путиным доверительными - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/erdogan-1848272110.html
Эрдоган назвал отношения с Путиным доверительными
Эрдоган назвал отношения с Путиным доверительными - РИА Новости, 29.01.2023
Эрдоган назвал отношения с Путиным доверительными
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным основаны на честности и взаимном доверии, а отношения Анкары и РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T21:51
2023-01-29T21:51
турция
анкара (провинция)
москва
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807554402_0:182:2999:1869_1920x0_80_0_0_3bb8259aacee6e3e2327cc0ce24e577d.jpg
АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным основаны на честности и взаимном доверии, а отношения Анкары и Москвы - на взаимном уважении. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран, он последовательный и надежный партнер, хоть и непростой.
https://ria.ru/20230129/erdogan-1848267167.html
турция
анкара (провинция)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807554402_120:180:2611:2048_1920x0_80_0_0_04163f8324012e32109f94a121445f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, анкара (провинция), москва, владимир путин
Турция, Анкара (провинция), Москва, Владимир Путин
21:51 29.01.2023
 
Эрдоган назвал отношения с Путиным доверительными

Президент Турции Эрдоган: отношения с Путиным основаны на честности и взаимном доверии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным основаны на честности и взаимном доверии, а отношения Анкары и Москвы - на взаимном уважении.
"Например, между нами и Россией существует взаимное уважение, доверие. Мои отношения с господином Путиным основаны на честности", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в турецком Биледжике.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран, он последовательный и надежный партнер, хоть и непростой.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 20:59
Эрдоган анонсировал шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО
 
ТурцияАнкара (провинция)МоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала