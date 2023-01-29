https://ria.ru/20230129/erdogan-1848272110.html
Эрдоган назвал отношения с Путиным доверительными
Эрдоган назвал отношения с Путиным доверительными - РИА Новости, 29.01.2023
Эрдоган назвал отношения с Путиным доверительными
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным основаны на честности и взаимном доверии, а отношения Анкары и РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T21:51
2023-01-29T21:51
2023-01-29T21:51
турция
анкара (провинция)
москва
владимир путин
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АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным основаны на честности и взаимном доверии, а отношения Анкары и Москвы - на взаимном уважении. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран, он последовательный и надежный партнер, хоть и непростой.
https://ria.ru/20230129/erdogan-1848267167.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анкара (провинция), москва, владимир путин
Турция, Анкара (провинция), Москва, Владимир Путин
Эрдоган назвал отношения с Путиным доверительными
Президент Турции Эрдоган: отношения с Путиным основаны на честности и взаимном доверии