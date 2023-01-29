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В Кремле объяснили, почему засекретили информацию о ситуации в экономике - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/ekonomika-1848190104.html
В Кремле объяснили, почему засекретили информацию о ситуации в экономике
В Кремле объяснили, почему засекретили информацию о ситуации в экономике - РИА Новости, 29.01.2023
В Кремле объяснили, почему засекретили информацию о ситуации в экономике
Ограничение доступа к экономической статистике вызвано гибридной войной против России, заявил газете Financial Times пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:00
2023-01-29T14:39
специальная военная операция на украине
экономика
дмитрий песков
россия
украина
европа
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ограничение доступа к экономической статистике вызвано гибридной войной против России, заявил газете Financial Times пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как утверждает газета, в российских властных кругах якобы идут дискуссии по поводу того, следует ли рассекречивать больше информации об экономической ситуации в стране. Летом прошлого года Владимир Путин подписал закон, который позволяет отнести к государственной тайне информацию о размерах золотого запаса и валютных резервов России. Как отмечалось в пояснительной записке, это делается для того, чтобы избежать возможности получения этих сведений недружественными иностранными государствами.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял девять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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экономика, дмитрий песков, россия, украина, европа, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Европа, Санкции, Санкции в отношении России
11:00 29.01.2023 (обновлено: 14:39 29.01.2023)
 
В Кремле объяснили, почему засекретили информацию о ситуации в экономике

Песков заявил, что данные об экономике России засекречивают из-за гибридной войны Запада

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ограничение доступа к экономической статистике вызвано гибридной войной против России, заявил газете Financial Times пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее", — сказал он.

Как утверждает газета, в российских властных кругах якобы идут дискуссии по поводу того, следует ли рассекречивать больше информации об экономической ситуации в стране.
Летом прошлого года Владимир Путин подписал закон, который позволяет отнести к государственной тайне информацию о размерах золотого запаса и валютных резервов России. Как отмечалось в пояснительной записке, это делается для того, чтобы избежать возможности получения этих сведений недружественными иностранными государствами.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял девять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаДмитрий ПесковРоссияУкраинаЕвропаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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