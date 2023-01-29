11:00 29.01.2023 (обновлено: 14:39 29.01.2023)
В Кремле объяснили, почему засекретили информацию о ситуации в экономике
Песков заявил, что данные об экономике России засекречивают из-за гибридной войны Запада
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ограничение доступа к экономической статистике вызвано гибридной войной против России, заявил газете Financial Times пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее", — сказал он.
Как утверждает газета, в российских властных кругах якобы идут дискуссии по поводу того, следует ли рассекречивать больше информации об экономической ситуации в стране.
Летом прошлого года Владимир Путин подписал закон, который позволяет отнести к государственной тайне информацию о размерах золотого запаса и валютных резервов России. Как отмечалось в пояснительной записке, это делается для того, чтобы избежать возможности получения этих сведений недружественными иностранными государствами.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял девять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.