https://ria.ru/20230129/ekonomika-1848190104.html

В Кремле объяснили, почему засекретили информацию о ситуации в экономике

В Кремле объяснили, почему засекретили информацию о ситуации в экономике - РИА Новости, 29.01.2023

В Кремле объяснили, почему засекретили информацию о ситуации в экономике

Ограничение доступа к экономической статистике вызвано гибридной войной против России, заявил газете Financial Times пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T11:00

2023-01-29T11:00

2023-01-29T14:39

специальная военная операция на украине

экономика

дмитрий песков

россия

украина

европа

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ограничение доступа к экономической статистике вызвано гибридной войной против России, заявил газете Financial Times пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как утверждает газета, в российских властных кругах якобы идут дискуссии по поводу того, следует ли рассекречивать больше информации об экономической ситуации в стране. Летом прошлого года Владимир Путин подписал закон, который позволяет отнести к государственной тайне информацию о размерах золотого запаса и валютных резервов России. Как отмечалось в пояснительной записке, это делается для того, чтобы избежать возможности получения этих сведений недружественными иностранными государствами.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял девять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230128/rezervy-1847977006.html

россия

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий песков, россия, украина, европа, санкции, санкции в отношении россии