https://ria.ru/20230129/dtp-1848185569.html

В Екатеринбурге иномарка сбила пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге иномарка сбила пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 29.01.2023

В Екатеринбурге иномарка сбила пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге девушка за рулем иномарки выехала на тротуар и сбила четырех пешеходов, сообщила региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T10:18

2023-01-29T10:18

2023-01-29T16:02

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв — РИА Новости. В Екатеринбурге девушка за рулем иномарки выехала на тротуар и сбила четырех пешеходов, сообщила региональная Госавтоинспекция. По информации ведомства, ДТП произошло накануне вечером на улице Готвальда. Автомобиль Chevrolet Aveo выехал на красный свет на перекрестке и, уходя от столкновения с машиной, заканчивающей поворот, вывернул на тротуар и врезался в пешеходов. Водителем Chevrolet оказалась 20-летняя девушка со стажем вождения один год. Она рассказала полицейским, что торопилась забрать дочь от подруги и думала, что успеет проехать перекресток.

https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848095092.html

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург