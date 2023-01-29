10:18 29.01.2023 (обновлено: 16:02 29.01.2023)
В Екатеринбурге иномарка сбила пешеходов на тротуаре
Иномарка в Екатеринбурге сбила группу пешеходов на тротуаре, четыре человека пострадали
© Фото : ГИБДД по ЕкатеринбургуНа месте ДТП в Екатеринбурге. 29 января 2023
© Фото : ГИБДД по Екатеринбургу
На месте ДТП в Екатеринбурге. 29 января 2023
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв — РИА Новости. В Екатеринбурге девушка за рулем иномарки выехала на тротуар и сбила четырех пешеходов, сообщила региональная Госавтоинспекция.
По информации ведомства, ДТП произошло накануне вечером на улице Готвальда. Автомобиль Chevrolet Aveo выехал на красный свет на перекрестке и, уходя от столкновения с машиной, заканчивающей поворот, вывернул на тротуар и врезался в пешеходов.
"В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний — 17-летний молодой человек. С различными травмами пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", — говорится в релизе.
Водителем Chevrolet оказалась 20-летняя девушка со стажем вождения один год. Она рассказала полицейским, что торопилась забрать дочь от подруги и думала, что успеет проехать перекресток.