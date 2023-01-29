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Украинские военные контролируют только одну дорогу в Артемовск, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/doroga-1848265224.html
Украинские военные контролируют только одну дорогу в Артемовск, пишут СМИ
Украинские военные контролируют только одну дорогу в Артемовск, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023
Украинские военные контролируют только одну дорогу в Артемовск, пишут СМИ
Только одна дорога в Артемовск находится под полным контролем войск Украины, сообщила газета Wall Street Journal, которая ссылается на украинских военных. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T20:41
2023-01-29T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
евгений пригожин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Только одна дорога в Артемовск находится под полным контролем войск Украины, сообщила газета Wall Street Journal, которая ссылается на украинских военных. "Только одна дорога в Бахмут (Артемовск), с северо-запада, до сих пор под полным контролем Украины", - говорится в сообщении издания. По словам украинских военных, в восточной части города уже идут "тяжелые бои", контроль над территорией постоянно переходит от одной стороны к другой. Как пишет газета, в центре города слышны звуки стрельбы. Местные украинские солдаты также подтвердили изданию заявление Минобороны РФ о том, что российские военные освободили Клещеевку под Артемовском. Населенный пункт Клещеевка расположен к югу от Артемовска, о его освобождении Минобороны РФ сообщало 20 января. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Сейчас, отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, бойцы группы "Вагнер" ведут бои с противником в городской застройке. Как заявлял основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, цель освобождения Артемовска - препятствие наступательным действиям украинских войск "на любом направлении".
https://ria.ru/20230127/artemovsk-1847826508.html
https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1847541082.html
артемовск
россия
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в мире, артемовск, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Евгений Пригожин
20:41 29.01.2023
 
Украинские военные контролируют только одну дорогу в Артемовск, пишут СМИ

WSJ: только одна дорога в Артемовск находится под контролем украинских войск

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на окраине Артемовска
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на окраине Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Только одна дорога в Артемовск находится под полным контролем войск Украины, сообщила газета Wall Street Journal, которая ссылается на украинских военных.
"Только одна дорога в Бахмут (Артемовск), с северо-запада, до сих пор под полным контролем Украины", - говорится в сообщении издания.
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По словам украинских военных, в восточной части города уже идут "тяжелые бои", контроль над территорией постоянно переходит от одной стороны к другой. Как пишет газета, в центре города слышны звуки стрельбы.
Местные украинские солдаты также подтвердили изданию заявление Минобороны РФ о том, что российские военные освободили Клещеевку под Артемовском. Населенный пункт Клещеевка расположен к югу от Артемовска, о его освобождении Минобороны РФ сообщало 20 января.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Сейчас, отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, бойцы группы "Вагнер" ведут бои с противником в городской застройке. Как заявлял основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, цель освобождения Артемовска - препятствие наступательным действиям украинских войск "на любом направлении".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЕвгений Пригожин
 
 
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