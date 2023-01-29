https://ria.ru/20230129/doroga-1848265224.html

Украинские военные контролируют только одну дорогу в Артемовск, пишут СМИ

Украинские военные контролируют только одну дорогу в Артемовск, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023

Украинские военные контролируют только одну дорогу в Артемовск, пишут СМИ

Только одна дорога в Артемовск находится под полным контролем войск Украины, сообщила газета Wall Street Journal, которая ссылается на украинских военных. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T20:41

2023-01-29T20:41

2023-01-29T20:41

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

евгений пригожин

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Только одна дорога в Артемовск находится под полным контролем войск Украины, сообщила газета Wall Street Journal, которая ссылается на украинских военных. "Только одна дорога в Бахмут (Артемовск), с северо-запада, до сих пор под полным контролем Украины", - говорится в сообщении издания. По словам украинских военных, в восточной части города уже идут "тяжелые бои", контроль над территорией постоянно переходит от одной стороны к другой. Как пишет газета, в центре города слышны звуки стрельбы. Местные украинские солдаты также подтвердили изданию заявление Минобороны РФ о том, что российские военные освободили Клещеевку под Артемовском. Населенный пункт Клещеевка расположен к югу от Артемовска, о его освобождении Минобороны РФ сообщало 20 января. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Сейчас, отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, бойцы группы "Вагнер" ведут бои с противником в городской застройке. Как заявлял основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, цель освобождения Артемовска - препятствие наступательным действиям украинских войск "на любом направлении".

https://ria.ru/20230127/artemovsk-1847826508.html

https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1847541082.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

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в мире, артемовск, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин