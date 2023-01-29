https://ria.ru/20230129/donetsk-1848231683.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району и 3 снаряда "натовского"... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T15:53

2023-01-29T15:53

2023-01-29T15:53

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району и 3 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.40 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.50 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины