https://ria.ru/20230129/donetsk-1848154919.html

ВСУ нанесли удар по Донецку и Яковлевке

ВСУ нанесли удар по Донецку и Яковлевке - РИА Новости, 29.01.2023

ВСУ нанесли удар по Донецку и Яковлевке

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Яковлевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T00:55

2023-01-29T00:55

2023-01-29T00:55

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Яковлевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Позже ведомство сообщило, что в 00.35 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230128/litsey-1848104024.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато