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ВСУ нанесли удар по Донецку и Яковлевке - РИА Новости, 29.01.2023
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ВСУ нанесли удар по Донецку и Яковлевке
ВСУ нанесли удар по Донецку и Яковлевке - РИА Новости, 29.01.2023
ВСУ нанесли удар по Донецку и Яковлевке
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Яковлевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T00:55
2023-01-29T00:55
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Яковлевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Позже ведомство сообщило, что в 00.35 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
00:55 29.01.2023
 
ВСУ нанесли удар по Донецку и Яковлевке

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка и Яковлевке 11 снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ.
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Яковлевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 00.20 (совпадает с мск)– населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.21 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Позже ведомство сообщило, что в 00.35 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Донецк - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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ДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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