https://ria.ru/20230129/donbass-1848197907.html
В Иловайске при обстреле ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру
В Иловайске при обстреле ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру - РИА Новости, 29.01.2023
В Иловайске при обстреле ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру
Железнодорожная инфраструктура получила повреждения в результате обстрела украинскими войсками Иловайска, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:04
2023-01-29T12:04
2023-01-29T12:50
специальная военная операция на украине
происшествия
иловайск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848204016_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0628c661f536c84df885c017ca33ce2.jpg
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура получила повреждения в результате обстрела украинскими войсками Иловайска, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство сообщало 28 января, что украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО, выпустив за 10 минут семь ракет. "Зафиксированы повреждения ЖД инфраструктуры", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
иловайск
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848204016_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9436ef1d5b9452ac6e4b52e8f38b1f61.jpg
Кадры от железнодорожного депо в Иловайске, обстрелянного ВСУ из РСЗО
Кадры от железнодорожного депо в Иловайске, обстрелянного ВСУ из РСЗО
2023-01-29T12:04
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иловайск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иловайск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
12:04 29.01.2023 (обновлено: 12:50 29.01.2023)
В Иловайске при обстреле ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру
В ДНР заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры при обстреле ВСУ Иловайска