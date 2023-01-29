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В Иловайске при обстреле ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру

В Иловайске при обстреле ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру - РИА Новости, 29.01.2023

В Иловайске при обстреле ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру

Железнодорожная инфраструктура получила повреждения в результате обстрела украинскими войсками Иловайска, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T12:04

2023-01-29T12:04

2023-01-29T12:50

специальная военная операция на украине

происшествия

иловайск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура получила повреждения в результате обстрела украинскими войсками Иловайска, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство сообщало 28 января, что украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО, выпустив за 10 минут семь ракет. "Зафиксированы повреждения ЖД инфраструктуры", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Ольга Фомченкова

происшествия, иловайск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс