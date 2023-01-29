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В Иловайске при обстреле ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/donbass-1848197907.html
В Иловайске при обстреле ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру
В Иловайске при обстреле ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру - РИА Новости, 29.01.2023
В Иловайске при обстреле ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру
Железнодорожная инфраструктура получила повреждения в результате обстрела украинскими войсками Иловайска, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:04
2023-01-29T12:50
специальная военная операция на украине
происшествия
иловайск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура получила повреждения в результате обстрела украинскими войсками Иловайска, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство сообщало 28 января, что украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО, выпустив за 10 минут семь ракет. "Зафиксированы повреждения ЖД инфраструктуры", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
иловайск
донецкая народная республика
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7 495 645-6601
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Кадры от железнодорожного депо в Иловайске, обстрелянного ВСУ из РСЗО
Кадры от железнодорожного депо в Иловайске, обстрелянного ВСУ из РСЗО
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РИА Новости
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происшествия, иловайск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иловайск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
12:04 29.01.2023 (обновлено: 12:50 29.01.2023)
 
В Иловайске при обстреле ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру

В ДНР заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры при обстреле ВСУ Иловайска

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура получила повреждения в результате обстрела украинскими войсками Иловайска, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство сообщало 28 января, что украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО, выпустив за 10 минут семь ракет.
"Зафиксированы повреждения ЖД инфраструктуры", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 января, 17:16Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИловайскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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