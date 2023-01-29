https://ria.ru/20230129/dnr-1848153717.html

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.01.2023

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T00:43

2023-01-29T00:43

2023-01-29T00:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Иловайск. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе подростка 2009 года рождения в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 40 обстрелов.

https://ria.ru/20230128/bolnitsa-1848127309.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина