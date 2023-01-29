Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 156 боеприпасов
Последствия ночного обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО HIMARS, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 18 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На иловайском два обстрела из РСЗО HIMARS. Выпустив 156 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Иловайск.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе подростка 2009 года рождения в Кировском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 40 обстрелов.