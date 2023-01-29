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Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/dnr-1848153717.html
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.01.2023
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T00:43
2023-01-29T00:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Иловайск. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе подростка 2009 года рождения в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 40 обстрелов.
https://ria.ru/20230128/bolnitsa-1848127309.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина
00:43 29.01.2023
 
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 156 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПоследствия ночного обстрела Донецка
Последствия ночного обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия ночного обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО HIMARS, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 18 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На иловайском два обстрела из РСЗО HIMARS. Выпустив 156 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Иловайск.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе подростка 2009 года рождения в Кировском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 40 обстрелов.
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