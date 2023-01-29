Переговорщик Швеции по НАТО собирается возобновить диалог с Турцией
Переговорщик Швеции по НАТО Стенстрем хочет возобновить диалог с Турцией в начале недели
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Главный переговорщик Швеции по вопросам членства в НАТО Оскар Стенстрём заявил, что намерен возобновить диалог с Анкарой в начале недели.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Выступая на шведском государственном радио SR, Стенстрём сказал, что рассматривает возможность связаться с Турцией на следующей неделе для возобновления встречи трехстороннего механизма по членству в НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией.
"Поскольку на данный момент не будет полезной и заслуживающей доверия встречи, было бы бессмысленно собираться и вести переговоры, и это, вероятно, еще больше затруднит процесс. Однако я думаю, что свяжусь с турецкой стороной в начале следующей недели, чтобы продолжить личные встречи", - приводит слова шведского дипломата агентство Anadolu.
Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан в пятницу провел очередные акции с сожжением экземпляра Корана, на этот раз - у здания посольства Турции в Копенгагене, у мечети в столице Дании. Позднее стало известно, что аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.
До этого, 21 января, лидер "Жесткого курса" сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.
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