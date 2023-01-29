https://ria.ru/20230129/dialog-1848271805.html

Переговорщик Швеции по НАТО собирается возобновить диалог с Турцией

Переговорщик Швеции по НАТО собирается возобновить диалог с Турцией - РИА Новости, 29.01.2023

Переговорщик Швеции по НАТО собирается возобновить диалог с Турцией

Главный переговорщик Швеции по вопросам членства в НАТО Оскар Стенстрём заявил, что намерен возобновить диалог с Анкарой в начале недели. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T21:48

2023-01-29T21:48

2023-01-29T21:48

в мире

швеция

турция

анкара (провинция)

нато

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АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Главный переговорщик Швеции по вопросам членства в НАТО Оскар Стенстрём заявил, что намерен возобновить диалог с Анкарой в начале недели. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Выступая на шведском государственном радио SR, Стенстрём сказал, что рассматривает возможность связаться с Турцией на следующей неделе для возобновления встречи трехстороннего механизма по членству в НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией. "Поскольку на данный момент не будет полезной и заслуживающей доверия встречи, было бы бессмысленно собираться и вести переговоры, и это, вероятно, еще больше затруднит процесс. Однако я думаю, что свяжусь с турецкой стороной в начале следующей недели, чтобы продолжить личные встречи", - приводит слова шведского дипломата агентство Anadolu. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан в пятницу провел очередные акции с сожжением экземпляра Корана, на этот раз - у здания посольства Турции в Копенгагене, у мечети в столице Дании. Позднее стало известно, что аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. До этого, 21 января, лидер "Жесткого курса" сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.

https://ria.ru/20230129/obyazatelstva-1848243789.html

https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html

швеция

турция

анкара (провинция)

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в мире, швеция, турция, анкара (провинция), нато