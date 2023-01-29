Рейтинг@Mail.ru
Главе СК доложат о расследовании дела о пожаре на Кубани, где погибли дети - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/delo-1848259613.html
Главе СК доложат о расследовании дела о пожаре на Кубани, где погибли дети
Главе СК доложат о расследовании дела о пожаре на Кубани, где погибли дети - РИА Новости, 29.01.2023
Главе СК доложат о расследовании дела о пожаре на Кубани, где погибли дети
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о первых результатах расследования обстоятельств пожара в частном доме в поселке... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T19:52
2023-01-29T19:52
происшествия
жилье
россия
октябрьский
краснодарский край
александр бастрыкин
андрей маслов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5f933f52114b4bc57bd701a4dff9880.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о первых результатах расследования обстоятельств пожара в частном доме в поселке Октябрьский Краснодарского края, при котором погибли трое детей, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. По данным следствия, в воскресенье утром загорелся частный жилой дом в поселке Октябрьский Курганинского района. Там проживала многодетная семья. Местные жители вызвали пожарных. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела трех малолетних детей. Еще два ребенка и их мать были госпитализированы. Ранее сообщалось, что уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.
https://ria.ru/20230129/ubiystvo-1848208915.html
россия
октябрьский
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_80fcf16c47709fa4667ba7bed3c3fb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, россия, октябрьский, краснодарский край, александр бастрыкин, андрей маслов
Происшествия, Жилье, Россия, Октябрьский, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Андрей Маслов
19:52 29.01.2023
 
Главе СК доложат о расследовании дела о пожаре на Кубани, где погибли дети

Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании дела о пожаре на Кубани, где погибли дети

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о первых результатах расследования обстоятельств пожара в частном доме в поселке Октябрьский Краснодарского края, при котором погибли трое детей, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в воскресенье утром загорелся частный жилой дом в поселке Октябрьский Курганинского района. Там проживала многодетная семья. Местные жители вызвали пожарных. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела трех малолетних детей. Еще два ребенка и их мать были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 13:22
Бастрыкину доложат о расследовании двойного убийства в Москве
 
ПроисшествияЖильеРоссияОктябрьскийКраснодарский крайАлександр БастрыкинАндрей Маслов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала