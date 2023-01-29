https://ria.ru/20230129/delo-1848259613.html

Главе СК доложат о расследовании дела о пожаре на Кубани, где погибли дети

Главе СК доложат о расследовании дела о пожаре на Кубани, где погибли дети - РИА Новости, 29.01.2023

Главе СК доложат о расследовании дела о пожаре на Кубани, где погибли дети

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о первых результатах расследования обстоятельств пожара в частном доме в поселке... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T19:52

2023-01-29T19:52

2023-01-29T19:52

происшествия

жилье

россия

октябрьский

краснодарский край

александр бастрыкин

андрей маслов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5f933f52114b4bc57bd701a4dff9880.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о первых результатах расследования обстоятельств пожара в частном доме в поселке Октябрьский Краснодарского края, при котором погибли трое детей, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. По данным следствия, в воскресенье утром загорелся частный жилой дом в поселке Октябрьский Курганинского района. Там проживала многодетная семья. Местные жители вызвали пожарных. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела трех малолетних детей. Еще два ребенка и их мать были госпитализированы. Ранее сообщалось, что уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

https://ria.ru/20230129/ubiystvo-1848208915.html

россия

октябрьский

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, россия, октябрьский, краснодарский край, александр бастрыкин, андрей маслов