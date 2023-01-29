Главе СК доложат о расследовании дела о пожаре на Кубани, где погибли дети
Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании дела о пожаре на Кубани, где погибли дети
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о первых результатах расследования обстоятельств пожара в частном доме в поселке Октябрьский Краснодарского края, при котором погибли трое детей, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в воскресенье утром загорелся частный жилой дом в поселке Октябрьский Курганинского района. Там проживала многодетная семья. Местные жители вызвали пожарных. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела трех малолетних детей. Еще два ребенка и их мать были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.