https://ria.ru/20230129/debaty-1848212425.html
Шольц исключил поставки истребителей Украине
Шольц исключил поставки истребителей Украине - РИА Новости, 30.01.2023
Шольц исключил поставки истребителей Украине
Вопрос о поставке Украине истребителей даже не возникает, заявил канцлер ФРГ Олав Шольц в беседе с Tagesspiegel. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-29T13:50
2023-01-29T13:50
2023-01-30T00:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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олаф шольц
сергей лавров
дмитрий песков
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БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Вопрос о поставке Украине истребителей даже не возникает, заявил канцлер ФРГ Олав Шольц в беседе с Tagesspiegel.Он добавил, что теперь, когда решение по танкам Leopard принято, для него важно, чтобы все, кто заявил о своем намерении поставлять Украине боевые танки, сделали это сейчас. Однако канцлер посоветовал "не вступать в постоянное соревнование", когда речь идет о вооружении для Украины. При этом, подчеркнул Шольц, постоянно возникающие дебаты о новых вооружениях для Украины подрывают доверие граждан Германии к уже принятым решениям властей."Если, как только решение принято, в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не очень серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", — отметил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230128/pushkov-1848121792.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
13:50 29.01.2023 (обновлено: 00:50 30.01.2023)
Шольц исключил поставки истребителей Украине
Канцлер Германии Шольц исключил поставки истребителей Украине
БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости.
Вопрос о поставке Украине истребителей даже не возникает, заявил канцлер ФРГ Олав Шольц в беседе
с Tagesspiegel.
Он добавил, что теперь, когда решение по танкам Leopard принято, для него важно, чтобы все, кто заявил о своем намерении поставлять Украине боевые танки, сделали это сейчас.
Однако канцлер посоветовал "не вступать в постоянное соревнование", когда речь идет о вооружении для Украины.
При этом, подчеркнул Шольц, постоянно возникающие дебаты о новых вооружениях для Украины подрывают доверие граждан Германии к уже принятым решениям властей.
"Если, как только решение принято, в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не очень серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", — отметил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".