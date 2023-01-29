https://ria.ru/20230129/covid-1848197172.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 284 случая COVID-19, госпитализировано 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:58
2023-01-29T11:58
2023-01-29T11:58
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 284 случая COVID-19, госпитализировано 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 284, госпитализировано 15 человек, выздоровел 41 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 335 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 284 новых случая COVID-19