https://ria.ru/20230129/covid-1848197172.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 284 случая COVID-19, госпитализировано 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T11:58

2023-01-29T11:58

2023-01-29T11:58

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 284 случая COVID-19, госпитализировано 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 284, госпитализировано 15 человек, выздоровел 41 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 335 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии