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Американский конгрессмен предложил установить бюст Зеленского в Капитолии - РИА Новости, 29.01.2023
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Американский конгрессмен предложил установить бюст Зеленского в Капитолии
Американский конгрессмен предложил установить бюст Зеленского в Капитолии - РИА Новости, 29.01.2023
Американский конгрессмен предложил установить бюст Зеленского в Капитолии
Конгрессмен Джо Уилсон представил на рассмотрение палаты представителей проект резолюции о приобретении бюста Владимира Зеленского и его установки в здании... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T22:30
2023-01-29T22:30
в мире
южная каролина
украина
сша
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Конгрессмен Джо Уилсон представил на рассмотрение палаты представителей проект резолюции о приобретении бюста Владимира Зеленского и его установки в здании Капитолия. Республиканец из Южной Каролины предлагает поручить совету по изящным искусствам купить бюст Зеленского для "демонстрации в подходящей для этого постоянной локации в крыле палаты представителей Капитолия". Проект резолюции передан на рассмотрение в профильный комитет "по управлению палатой". С начала российской военной операции на Украине Зеленский дважды выступал в Капитолии, в том числе в декабре - очно, во время визита в США, и оба раза удостаивался триумфального приема со стороны американских законодателей.
https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848198830.html
https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html
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в мире, южная каролина, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Южная Каролина, Украина, США, Владимир Зеленский
22:30 29.01.2023
 
Американский конгрессмен предложил установить бюст Зеленского в Капитолии

Американский конгрессмен Уилсон предложил установить бюст Зеленского в здании Капитолия

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Конгрессмен Джо Уилсон представил на рассмотрение палаты представителей проект резолюции о приобретении бюста Владимира Зеленского и его установки в здании Капитолия.
Республиканец из Южной Каролины предлагает поручить совету по изящным искусствам купить бюст Зеленского для "демонстрации в подходящей для этого постоянной локации в крыле палаты представителей Капитолия".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 12:07
Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети
Проект резолюции передан на рассмотрение в профильный комитет "по управлению палатой".
С начала российской военной операции на Украине Зеленский дважды выступал в Капитолии, в том числе в декабре - очно, во время визита в США, и оба раза удостаивался триумфального приема со стороны американских законодателей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 06:56
В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков
 
В миреЮжная КаролинаУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
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