https://ria.ru/20230129/byust-1848275061.html

Американский конгрессмен предложил установить бюст Зеленского в Капитолии

Американский конгрессмен предложил установить бюст Зеленского в Капитолии - РИА Новости, 29.01.2023

Американский конгрессмен предложил установить бюст Зеленского в Капитолии

Конгрессмен Джо Уилсон представил на рассмотрение палаты представителей проект резолюции о приобретении бюста Владимира Зеленского и его установки в здании... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T22:30

2023-01-29T22:30

2023-01-29T22:30

в мире

южная каролина

украина

сша

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Конгрессмен Джо Уилсон представил на рассмотрение палаты представителей проект резолюции о приобретении бюста Владимира Зеленского и его установки в здании Капитолия. Республиканец из Южной Каролины предлагает поручить совету по изящным искусствам купить бюст Зеленского для "демонстрации в подходящей для этого постоянной локации в крыле палаты представителей Капитолия". Проект резолюции передан на рассмотрение в профильный комитет "по управлению палатой". С начала российской военной операции на Украине Зеленский дважды выступал в Капитолии, в том числе в декабре - очно, во время визита в США, и оба раза удостаивался триумфального приема со стороны американских законодателей.

https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848198830.html

https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html

южная каролина

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сша

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в мире, южная каролина, украина, сша, владимир зеленский