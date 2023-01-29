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Американский конгрессмен предложил установить бюст Зеленского в Капитолии
Американский конгрессмен предложил установить бюст Зеленского в Капитолии - РИА Новости, 29.01.2023
Американский конгрессмен предложил установить бюст Зеленского в Капитолии
Конгрессмен Джо Уилсон представил на рассмотрение палаты представителей проект резолюции о приобретении бюста Владимира Зеленского и его установки в здании... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T22:30
2023-01-29T22:30
2023-01-29T22:30
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владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Конгрессмен Джо Уилсон представил на рассмотрение палаты представителей проект резолюции о приобретении бюста Владимира Зеленского и его установки в здании Капитолия. Республиканец из Южной Каролины предлагает поручить совету по изящным искусствам купить бюст Зеленского для "демонстрации в подходящей для этого постоянной локации в крыле палаты представителей Капитолия". Проект резолюции передан на рассмотрение в профильный комитет "по управлению палатой". С начала российской военной операции на Украине Зеленский дважды выступал в Капитолии, в том числе в декабре - очно, во время визита в США, и оба раза удостаивался триумфального приема со стороны американских законодателей.
https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848198830.html
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в мире, южная каролина, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Южная Каролина, Украина, США, Владимир Зеленский
Американский конгрессмен предложил установить бюст Зеленского в Капитолии
Американский конгрессмен Уилсон предложил установить бюст Зеленского в здании Капитолия